Venexpo-messut jatkossa jo syyskuussa. Mukana mm. venehuutokauppa ja golf-kokonaisuus 11.2.2020 11:25:53 EET | Tiedote

Turun Messukeskuksessa järjestettävään Venexpoon päästään tutustumaan jatkossa jo syyskuussa. Useita vuosia isänpäiväviikonloppuna järjestetty tapahtuma on tänä vuonna 25.-27.9., kolmipäiväisenä. Päätös syntyi näytteilleasettajien toiveesta, sillä uusi ajankohta tukee aikaisempaa sujuvammin venemyyntiä. Kesäkausi on tuolloin jo takana, veneennosto sopivasti ajankohtainen, mutta veneitä ei ihan vielä ole siirretty talvisäilytykseen. Tapahtuman uutuutena on mm. venehuutokauppa, jonka järjestää Nautione.