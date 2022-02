Addiktiot voivat koskettaa meitä kaikkia

Addiktiot ovat aikamme elämänilmiö. Addiktiivisuutta tunnistetaan lukuisten erilaisten aineiden ja käyttäytymismuotojen yhteydessä. Esimerkiksi alkoholi, huumausaineet, dopingaineet, rahapelaaminen, digipelaaminen, seksi tai vaikkapa tietynlaisen kehon tavoittelu voivat addiktoida.



”Kun ymmärrämme, että riippuvuudet vaikuttavat meissä samojen kehityskulkujen kautta, oivallamme myös, että addiktiot voivat tulla osaksi ihmisen elämää monella eri tavalla”, sanoo A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Hannu Jouhki.

Riippuvuuksilla on samanlaiset syntymekanismit



Tänä vuonna julkaistu valtioneuvoston päihde- ja riippuvuusstrategia antaa yhteisiä suuntaviivoja päihde- ja riippuvuusongelmien ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi vuoteen 2030 saakka. Strategiassa todetaan, että riippuvuuksilla on samanlaiset syntymekanismit, ne esiintyvät usein samanaikaisesti ja kasautuvat herkästi samoille henkilöille.



”On erittäin tärkeää, että päihteet ja riippuvuudet tunnistetaan omaksi alueekseen, jolla ihmisten elämää pystytään parantamaan asiantuntevilla toimilla”, Jouhki painottaa.



Vuonna 1955 perustettu A-klinikkasäätiö tunnetaan työstään addiktioiden parissa. Autamme niin erilaisten riippuvuuksien kanssa kamppailevia kuin heidän läheisiään. Palvelut ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Säätiö tekee aktiivisesti myös addiktiotutkimusta.



Kampanjavideota kuljettaa kertosäe Juice Leskisen vuonna 1985 levyttämästä kappaleesta Aamu alkaa A:lla. Laulaja Netta Laurenne on tehnyt kertosäkeestä uuden version kampanjaan.



Tutustu kampanjaan täällä.



