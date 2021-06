Adeccon uusi kesätoimitusjohtaja Elina Mäkelä: ”Jokainen työtä etsivä nuori on osoittanut koronavuoden aikana uskomatonta sopeutumiskykyä”

Adecco Finland kuuluu Adecco Groupiin, joka on maailman johtava henkilöstöratkaisuja tuottava yritys. Adecco Finland Oy on ollut toiminnassa vuodesta 1997. Kauttamme työskentelee päivittäin tuhansia ammattilaisia eri aloilla ja rekrytoimme ammattilaisia ympäri Suomen asiakasyrityksiimme. Adecco Finland -konsernin liikevaihto on 126 M€ (2019). Adecco toimii yli 60 maassa ympäri maailman. Adecco Group on Fortune 500 -yritys ja sen pääkonttori sijaitsee Zürichissä, Sveitsissä. Adecco AG on rekisteröity Sveitsissä (ISIN: CH0012138605) ja listattu Sveitsin pörssiin SIX (ADEN).