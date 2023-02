Adform aloittaa yhteistyön Scope3:n kanssa vähentääkseen ohjelmallisen mainonnan hiilidioksidipäästöjä

Kiinnostus organisaatioiden ympäristövaikutuksia kohtaan kasvaa, ja yritykset eri puolilla maailmaa kiinnittävät entistä enemmän huomiota ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan (ESG) liittyviin asioihin. Adformin ja Scope3:n aloittama yhteistyö tarjoaa Adformin asiakkaille mahdollisuuden rakentaa entistä ympäristöystävällisempiä mainonnan mediaratkaisuja sekä tarkkailla datan avulla monikanavaisen markkinoinnin hiilijalanjälkeä ja tuottavuutta. Brändit voivat tarkastella, suunnitella, optimoida ja seurata kampanjoidensa hiilijalanjälkeä suoraan Adformin ostotyökalusta. Mainostajat pääsevät myös hyödyntämään tietokantaa, jossa media-alan toimijat ja mainonnan toimitusketjut on pisteytetty niiden hiilijalanjäljen perusteella. Tämä antaa brändeille arvokasta tietoa käynnissä olevien kampanjoidensa ympäristövaikutuksista. Tieto myös auttaa yrityksiä tasapainottamaan kampanjoidensa vaikuttavuuden ja hiilidioksidipäästöt.

Yhteistyö alkaa otollisella hetkellä, sillä ohjelmallisen ostamisen toimialalla on vihdoin tartuttu toimeen entistä ympäristöystävällisemmän digitaalisen ekosysteemin edistämiseksi. Vuonna 2022 hyväksytyn ja EU:ssa tämän vuoden alussa voimaan tulleen yritysten vastuullisuusraportointia koskevan direktiivin (Corporate Sustainability Reporting Directive) myötä yritykset ovat vastuussa maailmanlaajuisten toimitusketjujensa hiilidioksidipäästöistä.



Adform on jo pitkään auttanut mainostajia tekemään parempia valintoja. Yritys on esimerkiksi osallistunut Britannian mainostajia edustavan ISBA-yhdistyksen Programmatic Supply Chain -tutkimukseen ja kehittänyt palkitun, evästeriippumattoman ja yksityisyyttä suojelevan ID-ratkaisun.

”Kaikilla yrityksillä on velvollisuus seurata ja vähentää hiilidioksidipäästöjään, ja tämä pätee myös digitaalisen mainonnan arvoketjuihin. Scope3:n tekemä työ median ja mainonnan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi on askel oikeaan suuntaan. Meille asiakaskeskeisenä toimijana onkin luontevaa tehdä heidän kanssaan yhteistyötä uusien ratkaisujen kehittämiseksi. Odotammekin innolla, että pääsemme Scope3:n kanssa auttamaan mainostajia tekemään entistä ympäristöystävällisempiä valintoja”, kertoo Adformin operatiivinen johtaja Oliver Whitten.



Adform lanseeraa Scope3-integraation ensin beta-vaiheen työkaluna valituille asiakkaille. Ratkaisu tuodaan globaalisti kaikkien asiakkaiden käyttöön tämän vuoden aikana.

”Scope3:n keräämä data auttoi havaitsemaan, että jos mediakampanjassa käytetään 5–7 prosenttia vähemmän sivustoja, sen hiilijalanjälki voi pienentyä 25–30 prosenttia ilman minkäänlaista vaikutusta kampanjan suorituskykyyn. Päästömittarien ja -vähennystoimintojen tuomisella Adformin alustaan voidaan paitsi pienentää mediakampanjoiden hiilijalanjälkeä ja mediahävikkiä, myös tehdä ympäristöystävällisemmästä kampanjoinnista vaikuttavaa ja kannattavaa”, kertoo Scope3:n toimitusjohtaja ja perustaja Brian O’Kelley.

”Deutsche Telekom on sitoutunut ilmastoneutraaliin liiketoimintaan. Olemmekin erityisen innoissamme tästä Adformin tarjoamasta mahdollisuudesta testata Scope3-integraation uusia ominaisuuksia ja lisätä läpinäkyvyyttä mainontamme aiheuttamaan hiilijalanjälkeen. Olemme tehneet Adformin kanssa menestyksekästä yhteistyötä jo vuosia, joten on hienoa, että olemme samoilla linjoilla myös tärkeissä ilmastoasioissa”, kertoo Deutsche Telekom AG -konsernin mediajohtaja Norman Wagner.

Tietoa Adformista

Adform on ainoa kansainvälinen, riippumaton ja täysin integroitava mainosalusta, joka on suunniteltu vastaamaan modernien yritysten markkinointitarpeisiin. Yrityksen Adform FLOW -teknologia tarjoaa asiakkaille sujuvan käyttökokemuksen, ja sen skaalautuvan, modulaarisen ja avoimeen ohjelmistoarkkitehtuuriin perustuvan alustan ansiosta kampanjoiden hallinta sujuu vaivattomasti niiden kaikissa vaiheissa. Alustan avulla asiakkaat voivat hallita mainostoimiaan aiempaa tehokkaammin ja läpinäkyvämmin sekä pysyä kaiken kampanjadatansa omistajina. Vuonna 2002 perustettu Adform kehittää ja tarjoaa asiakkailleen teknologiaa, joka tukee ihmisen ja koneen välistä yhteistyötä sekä mahdollistaa entistä vaikuttavamman tiedon tuottamisen. Adformin teknologiaratkaisut tehostavat lukuisten asiakkaiden liiketoimintaa eri puolilla maailmaa.