Afganistanilaisen Zarifa Ghafarin elämäkerta kertoo lannistumattomasta naisten oikeuksien puolustajasta

24-vuotiaan Zarifa Ghafarin ensimmäinen työpäivä pormestarina vuonna 2018 ei ollut helppo: kaupungintalon edessä häntä oli vastassa vihainen ihmisjoukko, ja hänen päästyään sisään miespuoliset kollegat marssivat ulos. Siksi, että hän oli nainen.

Ghafari ei kuitenkaan luovuttanut, ei vaikka hänet yritettiin tappaa kolmesti ja hänen isänsä murhattiin. Hän lopetti maakunnassa vallinneen korruption ja yritti nostaa naisten asemaa yhteiskunnassa. Mutta kun talibanit nousivat uudelleen valtaan vuonna 2021, Ghafarin oli paettava.

Zarifa on ainutlaatuinen ja rehellinen muistelmateos, joka luo kokonaiskuvaa Afganistanin kahdesta viimeisestä vuosikymmenestä. Ghafari kertoo tekemästään työstä ja naisista, joita hän edelleen yrittää auttaa Talibanien hallitsemassa maassa, ja omasta visiostaan siitä, kuinka ruohonjuuritason aktivismi voi muuttaa naisten elämää kaikkialla maailmassa.

Zarifa Ghafari (s. 1992) on afganistanilainen aktivisti ja poliitikko, joka asuu nykyään miehensä kanssa Saksassa. Yhdysvaltain ulkoministeri valitsi Ghafarin International Woman of Courage -listalle vuonna 2020. Zarifa Ghafarista on tehty myös dokumenttielokuva In Her Hands, joka kertoo viimeisestä kuukausista ennen talibanien uutta valtaannousua, Ghafarin paosta Saksaan ja lyhyestä lähdön jälkeisestä käynnistä Afganistanissa.

Kirjan kirjoittamisessa avustanut Hannah Lucinda Smith on freelance-toimittaja, joka on raportoinut Lähi-idästä useiden vuosien ajan. Hän on aiemmin kirjoittanut henkilökuvan Turkin johtajasta Recep Tayyip Erdoğanista.

Zarifa Ghafari ja Hannah Lucinda Smith: Zarifa – Naisen taistelu Afganistanissa

Alkuteos Zarifa – A Woman's Battle in a Man's World

Suomennos Anssi Eriksson

Saatavana painettuna, e- ja äänikirjana

