Afropopin supertähti Wizkid ja brittipopin legenda Blur Flow Festivalille

Marraskuussa viidennen albuminsa More Love, Less Ego julkaissut Wizkid on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä afrikkalaisista artisteista, joka tekee kauan odotetun ensiesiintymisensä Suomessa Flow-perjantaina elokuussa. Grammy-palkittu megatähti on Spotifyn striimatuin nigerialainen artisti, joka on tehnyt yhteistyötä muun muassa Draken, Beyoncén, Justin Bieberin, Burna Boyn ja Damien Marley kanssa. Lisäksi Flow’n sunnuntaina saadaan kokea Blurin paluu keikkalavoille kahdeksan vuoden tauon jälkeen. Damon Albarnin, Graham Coxonin, Alex Jamesin ja Dave Rowntreen muodostama yhtye myi heinäkuun comeback-konserttinsa Lontoon Wembleyllä loppuun alta aikayksikön. Bändi on kertonut suuresta halustaan esittää vielä kerran kaikki hittinsä Song 2:sta Parklifeen ja Girls & Boysistä Tenderiin faniensa edessä. Kesällä Flow’ssa on harvinaislaatuinen tilaisuus kokea yksi aikamme innovatiivisimmista yhtyeistä elämänsä kunnossa ja alkuperäisessä kokoonpanossaan.

Flow’n lauantaina lavalle nousee lisäksi ruotsalainen poptähti Tove Lo. Suurimmilla hiteillään jo yli puoli miljardia Spotifyssä striimannut artisti on läpi uransa kulkenut ylpeästi omia raiteitaan maustaen pop-täydellisyyttä huokuvia kappaleitaan vahvalla feminismillä ja anteeksipyytelemättömällä asenteellaan. Viime vuonna viidennen Dirt Femme albuminsa julkaissut uniikki tähti on tehnyt yhteistyötä niin artistina kuin lauluntekijänä esimerkiksi Coldplayn, Kylie Minoguen, Charli XCX:n, Lorden ja Pussy Riotin kanssa. Elektronisen musiikin ystäviä puolestaan hemmotellaan, kun viime vuonna viiden vuoden tauolta herännyt Moderat palaa Flow’hun festivaalisunnuntaina. Apparatin ja Modeselektorin muodostama superyhtye Moderat julkaisi keväällä 2022 tyylikkään neljännen albuminsa More D4ta ja kiertää nyt jälleen maailmaa villitsemässä yleisöjä.

Eittämättä yksi viime vuosien mielenkiintoisimmista uusista artisteista on ennakkoluulottomasti Länsi-Afrikan viulumusiikia, R&B:tä, hiphopia ja elektronista musiikkia yhdistelevä viulisti ja laulaja Sudan Archives. Viime vuonna ylistetyn toisen pitkäsoittonsa Natural Brown Prom Queen julkaissut artisti saapuu ensi kertaa Suomeen ihastuttamaan Flow’n sunnuntain yleisöä. Lisäksi Flow’ssa nähdään lauantaina legendaarinen pianisti Eddie Palmieri, joka on jo 1950-luvulta asti oman yhtyeensä kanssa keikkaillut, moninkertaisesti Grammy-palkittu latinjazzin ja salsan mestari. Lauantaina Flow’ssa esiintyy myös italialainen sveengava kulttiyhtye Nu Genea livebändillään, jonka musiikissa yhdistellään vaivattomasti muun muassa diskoa, funkia ja italoa.

Kotimaisia vahvistuksia Flow’n ohjelmistoon on vastikään uuden sinkkunsa julkaissut Maustetytöt, joka saapuu sunnuntaina Flow’n päälavalle esittämään keväällä ilmestyvän uuden levynsä Maailman onnellisin kansa kokonaisuudessaan erityiskeikalla Maustetytöt III. Lisäksi perjantaina koetaan Suomen vaikuttavimman indie-artistin erityisveto, kun kymmenhenkinen Litku Klemetti Viihdeorkesteri saapuu Flow’hun.

Flow Festival järjestetään Helsingin Suvilahdessa 11.–13.8.2023. Yhteensä Flow Festivalilla esiintyy lähes 150 artistia. Esiintymässä mm. Wizkid, Blur, FKA twigs, Tove Lo, Devo, Caroline Polachek, Suede, Moderat, 070 Shake, Shygirl, Amyl and The Sniffers, Sudan Archives, Eddie Palmieri, Jockstrap, Nu Genea live band, Sexmane, Anna Puu, Yona & Tapiola Sinfonietta, Olavi Uusivirta 20/40, Ruusut, Maustetytöt, Litku Klemetti Viihdeorkesteri ja Ege Zulu.

Tutustu koko ohjelmaan Flow Festivalin nettisivulla: https://www.flowfestival.com/artists/.

