AGCO investoi AGCO Powerin moottoritehtaalle yli 100 miljoonaa euroa

AGCO Power on 75 vuotta Nokian Linnavuoressa toiminut dieselmoottoritehdas. Aiemmin Sisu Dieselinä tunnettu tehdas fuusioitiin amerikkalaiseen AGCO-konserniin vuonna 2003. AGCO Power on noussut yhdeksi maailman merkittävimmäksi off-road -dieselmoottorien valmistajaksi.

AGCO Powerin moottorit toimivat voimanlähteenä useissa maailman johtavissa traktorimerkeissä ja muissa maatalouskoneissa. Linnavuoressa sijaitseva tehdas valmistaa vuodessa noin 30 000 dieselmoottoria. Henkilöstön määrä on noin 750. Lisäksi AGCO Powerilla on tehtaat Brasiliassa, Kiinassa ja Argentiinassa.

AGCO (NYSE: AGCO) is a global leader in the design, manufacture and distribution of agriculture equipment and solutions and supports more productive farming through its full line of equipment and related services. AGCO products are sold through five core brands, Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® and Valtra®, supported by Fuse® precision technologies and farm optimization services. Founded in 1990, AGCO is headquartered in Duluth, GA, USA. In 2017, AGCO had net sales of $8.3 billion.