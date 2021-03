Agnès Callamard aloittaa Amnestyn uutena pääsihteerinä

Pitkän uran ihmisoikeuksien parissa tehnyt ranskalainen Agnès Callamard on nimitetty Amnesty Internationalin pääsihteeriksi. Hän aloittaa työnsä maanantaina 29.3.2021.

Amnestyn pääsihteeriksi nimitetty Angès Callamard on toiminut aiemmin YK:lla erikoisraportoijana keskittyen laittomiin ja mielivaltaisiin teloituksiin. Tehtävässään hän on muun muassa johtanut saudiarabialaisen toimittajan Jamal Khashoggin murhan tutkintaa.

Amnestyn pääsihteerinä Callamard toimii Amnestyn Internationalin kansainvälisen sihteeristön ylimpänä johtajana. Amnestylla on kansallisia osastoja yli 70 maassa ja yli 10 miljoonaa tukijaa maailmanlaajuisesti. Pääsihteeri nimitetään tehtävään neljäksi vuodeksi.

“On suuri kunnia astua pääsihteerin tehtävään ja päästä yhdessä Amnestyn tukijoiden kanssa puolustamaan ja vaatimaan ihmisoikeuksia kaikille ympäri maailmaa”, Callamard sanoo.

“Hallitukset ja yritykset pyrkivät hiljentämään heidät, jotka kertovat kaltoinkohtelusta, hämärtämään tosiasioita ja heikentämään ihmisoikeusnormeja. Amnestyn perusteelliset tutkimukset ja tinkimättömät kampanjat ovat tärkeämpiä kuin koskaan”, hän jatkaa.

Callamard on johtanut sananvapausjärjestöä ARTICLE 19:a ja Columbian yliopiston sananvapausohjelmaa. Hän on työskennellyt Amnestyssä aiemmin vuosina 1995–2001, jolloin hän toimi muun muassa silloisen pääsihteerin Pierre Sanén kabinettipäällikkönä. Hän on johtanut ihmisoikeustutkimuksia yli 30 maassa. Callamard on myös julkaissut laajasti ihmisoikeuksista, naisten oikeuksista, sananvapaudesta, pakolaisuudesta ja ihmisoikeustutkimusten menetelmistä.