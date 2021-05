Ähtärin Alko muuttaa kiinteistön sisällä

Jaa

Ähtärin Alko muuttaa ja on kiinni 8.6. Uusi myymälä samassa liikekiinteistössä avautuu keskiviikkona 9.6. klo 9.

Ähtärin Alko muuttaa S-ketjun liikekiinteistön sisällä toiseen liiketilaan, ja myymälä on kiinni 8. kesäkuuta. Uusi myymälä avautuu keskiviikkona 9. kesäkuuta klo 9. Lähimmät Alkot palvelevat Alavudella keskustassa (Vähtärintie 2) sekä Tuurissa (Onnentie 7).

”Muutamme liikekiinteistön sisällä nykyistä toiminnallisesti parempaan tilaan. Uusi myymälä on kooltaan 138 neliötä. Myymäläuudistuksilla lisäämme myymälöiden selkeyttä ja helpotamme asiakkaidemme asiointia,” kertoo palvelujohtaja Kimmo Mäkelä.

Myymälässä panostetaan energiatehokkuuteen muun muassa led-valaistuksella. Päivittäistavarakaupan kanssa yhteisten pullonpalautuspisteiden lisäksi Alkon myymälässä on hanapakkauspussien kierrätyspiste. Myymälöihin palautetut viinipussit hyödynnetään sementinvalmistuksessa.

Uudistuneessa myymälässä 550 tuotetta

Paikallinen kysyntä, myymälän koko, sesongit ja asiakkaiden toiveet määrittävät tuotevalikoiman yksittäisessä Alkon myymälässä. Uusitun Ähtärin myymälän valikoima koostuu noin 550 tuotteesta: viinejä on 300, panimotuotteita 75, väkeviä 150 ja alkoholittomia 25.

”Myymälän avautuessa kesäsesonki on alkanut, mikä näkyy kausituotteiden runsautena. Seuraamme aktiivisesti trendejä ja asiakkaiden esittämiä toiveita, kun suunnittelemme jatkuvasti elävää myymälän valikoimaa,” palvelupäällikkö Ira Ala-Mutka kertoo.

”Koko Alkon valikoimassa on yli 11 000 tuotetta, ja niistä tietysti vain osa mahtuu yhden myymälän hyllylle. Asiakkaillamme onkin mahdollisuus toivoa tuotteita omaan lähi-Alkoonsa, tätä mahdollisuutta kannattaa ehdottomasti hyödyntää!”

Alkon asiakkaita palvelee myös verkkokauppa, josta koko valikoiman tuotteet ovat tilattavissa mihin tahansa myymälään tai noutopisteeseen. Etelä-Pohjanmaalla Alkon verkkokauppanoudot kasvoivat yli 90 prosentilla viime vuonna.

Alkoholittomien juomien myynti on kasvussa

Vastuullisten valintojen sekä raikkauden, keveyden ja hyvinvoinnin trendit ovat vahvistuneet Alkon asiakkaiden ostovalinnoissa. Yhä useampi kuluttaja on halukas tarkastelemaan tottumuksiaan ja tekemään valintoja omaa hyvinvointia edistääkseen. Alkoholittomien juomien myynti on kasvussa. Viime vuonna Alko myi alkoholittomia juomia 571 000 litraa – melkein lasillisen jokaista suomalaista kohden ja yli kolminkertaisesti esimerkiksi vuoteen 2014 verrattuna.

”Meillä Etelä-Pohjanmaalla alkoholittomien myynti on tänä vuonna kasvanut yli 60 prosenttia. Toki kokonaislitroissa myynti on vielä pientä, mutta trendi on selkeästi kasvava,” kertoo Ala-Mutka.

Lisätiedot:

Länsi-Suomen palvelujohtaja Kimmo Mäkelä, p. 040 749 1184, Kimmo.Makela@alko.fi

Alkon mediapuhelin 020 711 5123 (arkisin klo 8–16), viestinta@alko.fi