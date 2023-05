AIB on jäädyttänyt EECS-alkuperätakuiden viennin Islannista

Fingrid selvittää sähkön riittävyyttä keskipitkällä aikavälillä 27.4.2023 09:00:12 EEST | Tiedote

Fingrid on selvittänyt 2020-luvun sähkönriittävyyshaasteita ja ratkaisuvaihtoehtoja niihin. Selvitys on toteutettu konsulttiyhtiö Afryn kanssa, ja siihen on osallistunut tarkkailijajäseniä työ- ja elinkeinoministeriöstä, Energiavirastosta ja Huoltovarmuuskeskuksesta. Selvityksen loppuraportti julkaistaan kesäkuun alkupuolella, ja Fingrid kerää siihen palautetta sidosryhmiltä konsultaation kautta. Esittelemme selvitystä 13.6. tilaisuudessa.