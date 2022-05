Aidon italialaisen mozzarellan ja burratan valmistus käynnistyy Suomessa

Suomalaiset rakastavat mozzarellaa, mutta olemmeko koskaan pysähtyneet miettimään, miltä mozzarellan oikeasti kuuluisi maistua?

Italiassa, varsinkin sen eteläosissa, mozzarella on todellinen tuoretuote ja juuri valmistettu mozzarella eroaa huimasti pitkään säilyvistä tuotteista. Tuoreus ja maku ovat aivan omaa luokkaansa. Koostumukseltaan tuore mozzarella on napakampi, kuin mihin olemme Suomessa tottuneet. Aidon mozzarellan voikin tunnistaa siitä, että juustosta voidaan erotella pitkiä, venyviä kuituja, jotka eivät katkea helposti. Italialainen aito burrata puolestaan on makeampi ja enemmän maidon makuinen kuin mihin Suomessa on totuttu.

“Miten italialaisesta mozzarellasta ja burratasta pystyisi nauttimaan myös Suomessa, silloin kun ne ovat parhaimmillaan?”, pohti Gianpaolo Rinetti, joka on pyörittänyt laadukkaiden italialaisten raaka-aineiden maahantuontiin keskittyvää yritystään, Monditalya, jo 16 vuoden ajan. Rinetin haaveena oli, että myös suomalaiset pääsisivät maistamaan mozzarellaa ja burrataa samanmakuisena kuin Italiassa - silloin kun juustot ovat tuoreimmillaan.

Ajatuksen saatuaan Rinetti ryhtyi tuumasta toimeen ja alkoi selvittää valmistusmahdollisuuksia Suomessa. Hän päätyi yhtiökumppaneidensa kanssa konseptiin, jossa juustot tuotetaan Suomessa, mutta italialaiseen tyyliin. Italialainen tieto, taito ja laitteet, yhdistettynä korkealaatuiseen, suomalaiseen raakamaitoon. Lopputuloksena syntyy lähituotettua mozzarellaa ja burrataa, joiden tuoreus sekä maku ovat huippuluokkaa.

Suomessa tuotettu juusto on myös vastuullinen valinta. Mozzarellapakkausten paino sisältää aina noin puolet vettä. Kun tuotanto on lähellä, se tarkoittaa, ettei pakkausten sisältämää vettä tarvitse kuljettaa maasta toiseen. Valmistukseen käytettävä maito ostetaan lähituottajilta reiluun hintaan.

Mozzarellan tekijäksi valikoitui italialainen juustomestari Jacopo Bioni, joka on kokenut asiantuntija ja konsultti maitotuotteiden valmistuksen saralla. Viime vuodet Bioni on työskennellyt Aasian eri maissa auttaen käynnistämään tuotantolaitoksia. Italiassa Bioni on myös tunnettu Dhakan terroristi-iskusta selviytyjänä. Nyt Bioni on palannut Eurooppaan ja tulee käynnistämään tuotannon myös Suomessa. Lähituotettu mozzarella ja burrata tulevat kuluttajien saataville loppuvuodesta 2022.