Aiesopimus: Folkhälsan ottaa vastuun ruotsinkielisistä päiväkodeista Kouvolassa

Folkhälsan on monipuolinen, moderni, yleishyödyllinen sosiaali- ja terveysalan organisaatio joka auttaa, tukee, kouluttaa, tutkii, hoivaa ja on läsnä jokaisessa elämänvaiheessa. Folkhälsan perustettiin vuonna 1921. Nykyään Folkhälsan työllistää noin 1 300 henkilöä, ja paikallisyhdistyksillä eri puolilla ruotsinkielistä Suomea on lähes 19 000 jäsentä. Folkhälsan vaikuttaa sellaisen yhteiskunnan puolesta, jossa terveys ja elämänlaatu ovat keskipisteessä. Folkhälsan Välfärd Ab on Folkhälsanin palveluntuotannosta vastaava yhtiö, joka tarjoaa päiväkoteja, iltapäiväkerhoja, kesäleirejä, neuropsykiatrisia selvityksiä, sopeuttavaa kuntoutusta, kuntoutusta, perhekuntoutusta ja perhetukea, lastenkoteja ja turvakoteja sekä lyhytaikaishoitoa lapsille, joilla on toimintarajoite. Tarjoamme palveluita Uudellamaalla, Turunmaalla ja Pohjanmaalla sekä joillakin muiden maakuntien kielisaarekkeilla.