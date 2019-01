Aija Bärlund vahvistamaan Fredman Groupin hallitusta

Suomalainen ruokateknologia-alan perheyhtiö Fredman Group Oy on nimittänyt palveluliiketoiminnan kehittämiseen erikoistuneen Aija Bärlundin hallitukseensa. Hänen nimityksensä tukee Fredman Groupin uuden, kansainvälisille ammattikeittiölle suunnatun palveluliiketoiminnan kasvattamiseen ja ylivertaisen asiakaskokemuksen tarjontaan keskittyvän strategian toteuttamista.

Fredman Group Oy:n yhtiökokous on nimittänyt 01.01.2019 uuden hallituksen, johon liittyi uutena jäsenenä pk- ja pörssiyrityksiä, start-upeja, julkisorganisaatioita sekä järjestöjä menestyksekkäästi konsultoinut Aija Bärlund (MBA). Vanhoina jäseninä jatkavat hallituksen puheenjohtaja Peter Fredman, konsernin toimitusjohtaja Clas Fredman ja asiakaskokemuksen edelläkävijä Kalle Ruuskanen.

”Olemme panostaneet parin vuoden ajan uudenlaisen älyliiketoiminnan kehittämiseen, tavoitteenamme luoda täydellinen keittiö. Aija Bärlundin kokemus palveluiden, teknologian ja liiketoiminnan kehittämisestä on omiaan tukemaan meitä seuraavissa askeleissamme. Tekoäly ja sitä hyödyntävät digitaaliset tuotteet ja palvelut ovat tulossa rytinällä parantamaan kaikkea palveluliiketoimintaa ja näen, että keittiötoimintojen saralla olemme myös kansainvälisesti tienraivaajia”, kertoo Fredman-konsernin hallituksen puheenjohtaja Peter Fredman ja jatkaa: ”On suuri ilonaihe, että saamme tämän tien kulkemiseen sparrausta ja näkemystä Aijalta.”

Aija Bärlund toimii partnerina vastuullista omistajuutta ja hyvää hallintoa suomalaisiin organisaatioihin kehittävässä Boardman Oy:ssä ja omaa yli 20 vuoden kokemuksen yritysten kehitys- ja kansainvälistämistehtävistä. Bärlund on johtanut globaaleja liiketoimintayksiköitä sekä konsultti- ja analyytikkotiimejä Finprossa, konsultoinut tuote- ja teknologiakehitystä, myyntiä ja markkinointia, sekä Suomen Ekonomiliiton toiminnanjohtajana luotsannut verkottumista, vaikuttamistyötä, sijoitustoimintaa ja strategisia kumppanuuksia.

”Ammattikeittiöalalle standardeja luova Fredman on yksi tämän hetken mielenkiintoisimmista suomalaisista uuden teknologian yrityksistä. Perinteisten ruokahävikinvähentäjien, eli koti- ja ammattikeittiöistä tuttujen Elmukelmujen ja Eskimo-tuotteiden suunnittelun ja valmistuksen rinnalle rakennetulla keittiöiden digitaalisen palvelun mallilla on kirkas tulevaisuus. Sen sijaan, että yhtiö määrittelisi vain uusia prosesseja, Fredmanin luoma ammattikeittiön johtamisjärjestelmä disruptoi koko alaa luoden käyttäjilleen kestävää ja kaikilla mittareilla kannattavaa kehitystä. Olen ylpeä päästessäni vauhdittamaan tämän ajattelu- ja palvelumallin läpimurtoa”, iloitsee Aija Bärlund ja jatkaa: ”Päätökseeni lähteä mukaan Fredman-konsernin hallitukseen vaikutti myös kotimaisen perheyhtiön innostava yrityskulttuuri, joka on yhdistelmä rohkeasti kokeilevaa kasvuhalukkuutta ja vastuullista perheyrittäjyyttä.”

Fredman tavoittelee täydellistä keittiötä

Fredman Group edustaa uudenlaista suomalaista ruoka-ajattelua, johon kuuluu keittotaidon ja raaka-aineiden lisäksi myös huipputeknologian mahdollistama ensiluokkainen ruokaturvallisuus, vastuullisuus ja kestävät ympäristöarvot. Yhtiön kehittämät ja toimittamat digitaaliset omavalvonta- ja johtamispalvelut varmistavat ravintoloiden ruokaturvallisuutta ja auttavat vähentämään hävikkiä. Myös Fredmanin kuluttajille suunnattu Eskimo-tuoteperhe synnyttää jatkuvasti uusia ideoita ruoan valmistamiseen, hävikin vähentämistä mahdollistavaan säilyttämiseen ja kuljettamiseen sekä keittiön puhdistamiseen.

”Digitalisoituminen avaa suuria mahdollisuuksia kaikille yrityksille. Asiakaspalvelun sähköistyminen mullistaa maailmaa enemmän kuin mikään muu asia vuosikymmeniin. Tuotannollisten yritysten onkin elintärkeää kyetä muuttumaan tuotekeskeisistä asiakas-, palvelu- ja myyntikeskeisiksi. Me nostimme strategiamme keskiöön asiakaskokemuksen, jonka haluamme palvelumme ja tuotteittemme avulla olevan ylivertainen”, taustoittaa Peter Fredman.

Fredman Group on suomalainen perheyritys, joka tavoittelee täydellistä keittiötä ja taistelee parhaiden makujen puolesta. Fredmanin kehittämä palvelu yhdistää tietoa, teknologiaa ja monipuolista ammattitaitoa paremman ruoan puolesta. Yhtiö on ruokaturvallisuuden, omavalvonnan ja keittiöjohtamisen, ammattikeittiöiden korkean hygieniatason turvaamisen ja ruokahävikin vähentämisen taituri ja Fredmanin asiakkaiden kanssa yhdessä kehitetyt Food Tech -palvelut ovat mukana sadoissa ammattikeittiöissä tehostamassa keittiön johtamista ja omavalvontaa. Fredmanin työvälineet, kuten Carita-liinat, Comple-ateriapalvelujärjestelmä ja Elmukelmu, tunnetaan kaikissa suomalaisissa ammattikeittiöissä. Fredman Group Oy:n liikevaihto tytäryhtiöineen on noin 24 miljoonaa euroa. Konserni työllistää noin 80 henkilöä.