Aika etsiä uusia näkökulmia sote-uudistukseen!

4.7.2017 08:00 | Folkhälsans Förbund rf

Kolmatta sektoria on tuskin ollenkaan käsitelty siinä kärjistyneessä sote-keskustelussa, joka on keskittynyt raskaisiin hallintorakenteisiin ja ahneisiin hoitojätteihin. Kuitenkin kolmas sektori on perinteisesti ollut uutta luova - äitiys- ja lastenneuvoloista paperittomien hoitoon. Valinnanvapaus luo uusia mahdollisuuksia - ja kolmas sektori tarjoaa sekä korkeaa osaamista että mukaansa tempaavaa vapaaehtoistoimintaa. Raivatkaamme tilaa uusajattelulle!

Folkhälsan kutsuu kaikki uteliaat keskustelemaan Brunssille Poriin Torstaina 13.7.2017 klo 11-13 Mikaelsgården, Mikonkatu 20-22 Tarjolla on musiikkia, ruokaa - sekä ajatustenvaihtoa ilman sivumakua Toimittaja Baba Lybeckin johdolla keskustelemme mahdollisuuksista näkökulman vaihtoon. Keskusteluun osallistuvat Folkhälsanin valtuutetut Siv Sandberg ja Mats Brommels, jotka tutkivat kunnallishallintoa ja hoito- ja hoivajohtamista, sekä Folktingetin pääsihteeri Markus Österlund, joka on seurannut uudistuksen kaikkia vaiheita.

