Aila-Myrsky on saavuttanut Järvi-Suomen Energian jakelualueen - korjaustyöt käynnissä

Länsi-Suomessa tuhojaan tehnyt Aila-myrsky on saapunut Järvi-Suomen Energian verkkoalueelle. Voimakas puuskatuuli on kaatanut puustoa linjoille vieden sähköt noin 8000 taloudelta. 50 asentajaa jatkaa iltapäivällä aloitettua vikojen korjaamista.

Suomeen saapui eilen 16.9. iltayhdeksän aikaan Aila-nimen saanut matalapainemyrsky, joka toi mukanaan runsaita sateita ja puuskittaista pohjoistuulta. Aila-myrsky hivuttautui yöllä Länsi-Suomen yli tehden tuhojaan, ja on saapunut Järvi-Suomen Energian verkkoalueen ylle. Jopa 25/ms yltävät tuulenpuuskat ovat kaataneet runsaasti puustoa linjoille, katkaisten sähköt noin 8000 taloudelta. Viat ovat olleet yksittäisten kaatuneiden puiden aiheuttamia, eikä toistaiseksi ole havaittu suurempia kaatuneiden puiden ryppäitä. Pahimmat vauriot ovat tähän mennessä olleet Kangasniemellä, missä muun muassa suuri mänty oli kaatunut linjan päälle katkaisten kolme pylvästä. Uusia vikoja syntyy tasaiseen tahtiin rintaman jatkaessa matkaansa kaakon suuntaan.

Valmiudessa olleet asentajat ja metsurit aloittivat korjaustyöt heti myrskyn saavuttua Järvi-Suomen Energian alueelle iltapäivällä. Myrskyn saavuttaessa huippunsa viankorjaustehtäviin saadaan tarvittaessa 100 asentajaa. Myrskyn hidas eteneminen on mahdollistanut korjaajien siirtämisen asemiin sellaisille alueille, joihin myrsky iskee voimakkaimmin. Tuulten laannuttua vikojen paikannukseen liittyy myös helikopteripartio. Järvi-Suomen Energia pitää aktiivisesti yhteyttä Etelä-Savon Pelastuslaitoksen kanssa kattavan ajantasaisen tilannekuvan ylläpitämiseksi.

Korjaustyötä nopeuttaa, jos ajoteiden puomit pidetään auki. Näin korjauskalusto pääsee etenemään työssään.

Sähkökatkotilanteissa maltti on valttia. Teemme parhaamme, jotta sähkösi palautuvat mahdollisimman pian. Jos huomaat olevasi tilanteessa, jossa sähkö aiheuttaa sinulle vaaraa, ota epäröimättä yhteyttä vikapalveluumme. Vikapalvelumme numero on 0800 90440, ja se on avoinna kellon ympäri. Kiireettömissä asioissa meihin voi olla yhteydessä vikailmoituslomakkeella.

Järvi-Suomen Energian 24h Vikapalvelu

0800 90440