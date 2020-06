Aina uusi Arena - Suomen suurin tapahtuma-areena Hartwall Arena käy läpi historiansa suurimman uudistuksen.

Hartwall Arena Helsingin Pasilassa ei hiljentynyt koronakeväänä. Restelin operoima Food&Events Tapahtumaravintolat -ketjun vuodenvaihteessa käynnistämä ravintola- ja asiakasalueiden massiivinen uudistus takaa, että tulevaisuudessa Arena on joka käynnillä uudenlainen kokemus.

Keväisessä Pasilassa Hartwall Arenalla käy huiske. Vaikka koronaviruksen vuoksi tapahtumia ei tänä keväänä järjestetä Arenallakaan, työ Arenan seinien sisällä ei ole lakannut – päin vastoin. Tapahtumavieraiden asemasta Arenalla hyörivät nyt rakennustyöntekijät.

Ravintola- ja asiakastilojen mittava uudistus alkaa olla loppusuoralla. Tiloja ovat tulleet katsastamaan Hartwall Arenan toimitusjohtaja Kimmo Kivisilta, uudistuksen takana olevan Restelin Food&Events Tapahtumaravintoloiden ketjujohtaja Kristian Helanne sekä tilasuunnittelusta vastaavan dSign Vertti Kivi & Co -toimiston sisustusarkkitehti Juha Rista.

On aika selvittää, miltä tulevaisuuden Arena näyttää.

Kaikille omanlainen

Vastaus ei olekaan ihan yksiselitteinen. Yli 15 000 ihmistä nielevällä Hartwall Arenalla käy vuosittain lähes miljoona ihmistä bailaamassa maailmanluokan tähtien keikoilla, ihailemassa luistelevia Disney-prinsessoja ja kannustamassa Jokereita KHL-jääkiekkoliigassa. Arena on isännöinyt historiansa aikana satoja maailmantähtiä Lady Gagasta AC/DC:hen ja Rihannasta Paul McCartney’iin.

Harva tapahtumapaikka näkee niin perustavanlaatuisesti erilaisia yleisöjä, usein vain päivän tai parin päässä toisistaan. Millainen on katsojan kokemus uudistuneesta Arenasta?

Kivisillalla on vastaus valmiina. Hartwall Arenan brändi kiteytyy vieraanvaraisuuteen, jolla Arena henkilökuntineen vastaanottaa jokaisen vieraansa.

“Haluamme ottaa kaikenlaiset yleisöt huomioon ja vastata heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa”, Kivisilta sanoo.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Hartwall Arena näyttää, tuoksuu ja maistuu erilaiselta eri tapahtumien yleisöille.

Esimerkiksi katuruokahenkiset, mustanpuhuvat Street Food Deli -myyntipisteet muuntautuvat tulevaisuudessa valaistuksen ja digitaalisten näyttöjen avulla peräti neljään eri ilmeeseen, ja jopa ruokatarjonta vaihtuu, riippuen siitä, millainen ilta Hartwall Arenalla on edessä.

“Kun perheet tulevat katsomaan Disney on Ice -show’n jääprinsessoja, tiskit ovat lempeän pastellinsävyiset ja listalta löytyy pikkuväkeä miellyttäviä herkkuja”, kertoo Food&Events Tapahtumaravintoloiden ketjujohtaja Kristian Helanne.

“Seuraavana päivänä, kun saman perheen isä ystävineen tulee Jokereiden peliin, samat tiskit ovat rouhean katuruokahenkisiä ja listalla onkin Jokereiden Porilainen ja Hot Wingsejä.”

Muuntautuvuus tukee Hartwall Arenan halua olla koko illan tapahtumapaikka. Tämä oli tähtäimessä, kun ravintola Platinium Loungen uudistus suunniteltiin.

Loungen pinnat ovat vaaleaa puuta ja tuolit verhoiltu hillityn sävyisillä kankailla. Tilan kaksi baaritiskiä ovat saaneet ylellisen metsänvihreän värin, ja panelointi on vaihtunut tummuneesta pyökkiviilusta arvokkaaseen messinkiin. Tila on kaunis – mutta kieltämättä melko hillitty. Sisustusarkkitehti Ristan mukaan vaikutelma on harkittu, sillä tilan juju on muuntautuvuudessa.

Katosta laskeutuville sermimäisille kankaille projisoidaan kulloistakin tapahtumaa tukeva ilme ja tunnelma. Seiniä pehmentävät ja ääntä vaimentavat sivuverhot voidaan valaista huomaamattomilla led-spoteilla eri sävyisiksi.

Jopa kattolamppuja on kaikkialla kaksi paria: toiset laskeutuvat pöytien ylle ja toiset katoavat piiloon kattorakenteisiin kaukosäätimestä ohjaten. Koko tunnelma muuttuu parilla napinpainalluksella.

“Tämä voi olla Apulannan keikan ajan tila, joka vaikuttaa mustalta rokkiluolalta ja jossa komeilee yhtyeen omat visut. Celine Dionin konsertissa tila onkin valkoisen ja kullan sävyinen ja lempeästi tunnelmavalaistu”, Rista valottaa.

Tilasta tulee helposti niin häiden, seminaarien, syntymäpäivien kuin yritystapahtumien näköinen. Muuntautuvuus ulottuu seinistä lautaselle.

“Etenkin tilaustapahtumissa lähdemme siitä, että asiakkaan toiveiden mukaisesti voimme valmistaa lähes mitä vain”, Helanne sanoo. Muuta Helanne ei toistaiseksi paljasta ravintoloiden ruokien uudistuksista.

Ruokatarjonnan suunnittelusta vastaa Arenan uusi keittiöpäällikkö Atte Pasi, jolle on kertynyt mittavalti ammattitaitoa työskentelystä kotimaassa ja ulkomailla.Hän on kerännyt kannuksensa niin suurissa tapahtumatarjoiluissa kuin Michelin-tason ravintoloissa.

Läpikulkutilasta koko illan viihdekeitaaksi

Etkot ja jatkot ovat Hartwall Arenan tähtäimessä. Valtaisassa kompleksissa ravintoloita on laskentatavasta riippuen viiden kieppeillä ja tämän päälle tulevat vielä pikaruokapisteet. Ravintolauudistus on miljoonaluokan investointi ja sen takana on Food&Events Tapahtumaravintolat.

Lähes kaikki nurkat käydään läpi. Kolmannen kerroksen katsomoravintola Silver Star muuttuu valkosävyiseksi samppanjaloungeksi. Aitiovieraille rakennetaan kokonaan uusi, erillinen lounge-tila, jossa vieraat voivat viihtyä ennen ja jälkeen tapahtuman. Myös peruskallioon louhittu legendaarinen Luolaravintola käy läpi uudistuksen.

Paikasta on tarkoitus tehdä niin houkutteleva, että tapahtumavieras ei kurvaisi show’n tai pelin jälkeen suoraan autolleen tai Pasilan juna-asemalle.

“Nyt laitetaan seinät sellaiseen kuntoon, että asiakas ei näe enää tarvetta lähteä etsimään baaria kaukaa keskustasta”, Kivisilta sanoo.

Ja onhan Arenan baareissa jatkojakin nähty. Kivisilta muistelee lämmöllä muun muassa KISS-yhtyeen yllätyskeikkaa Gold Star Cafen fanitapaamisessa ja Kentin jäähyväiskiertueen jatkobileitä.

2020-luvun tarpeisiin sushia ja digipalveluita

Hartwall Arenan toisesta päädystä löytyy paikka, josta kaikki kolme miestä ovat erityisen ylpeitä: Sushiravintola Warabino. Nimi komeilee korkealla spottivalojen loisteessa jylhällä kallioleikkausseinällä.

“Täällä ei tarjoillakaan mitä tahansa sushia”, Kristian Helanne myhäilee. Ehdottoman tuore sushi valmistetaan toki Arenan omassa keskuskeittiössä aivan ravintolan lähellä, mutta reseptit, oppi ja raaka-aineet on saatu Suomen parhailta.

Kumppanina sushiravintolassa toimii Järvenpään Citymarket, joka on niittänyt mainetta Euroopan suurimpana sushivalmistajana ja paikkana, josta saa Japanissa parhaaksi rankattua sushiriisiä. Sushin sydän on nimittäin riisissä ja riisin laadulla on väliä. ”Olemme erittäin iloisia tästä yhteistyöstä. On hienoa, että voimme yhdistää maailmanluokan viihteen ja maailmanluokan sushit”, sanoo K-Citymarket Järvenpäähän sushit tuonut Markku Hautala. Annoksia voi nauttia joko ravintolassa, tai ne voi tilata katsomoon omalle paikalleen.

Digitaalisuus onkin muuntautuvuuden ohella toinen uudistusta ohjannut linja.

Katsojan elämää helpottamaan on kehitetty digitaalisia ratkaisuja. Restelin kehittämän ravintola-applikaatio Restiksen kautta katsoja voi tilata ruokaa jopa omalle paikalleen katsomoon tai noutopisteelle erätauolle odottamaan.

“Enää ei tarvitse jonottaa, kun tauko alkaa”, Helanne huomauttaa.

Digitaalisin keinoin ruokapisteet vaihtavat myös ilmeensä tapahtuman ja ruokatarjonnan mukaan.

“Hartwall Arena näyttäytyy samalle katsojalle aivan eri asuissa tapahtumasta riippuen. Kertakäynnillä ei näe kaikkea, vaan aina tulee jotain uutta löydettävää ja nautittavaa”, Rista summaa.