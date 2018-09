Ainetunnistuksen saaminen Suomeen olisi tärkeää - huumeiden käyttö ei ole koskaan turvallista

A-klinikkasäätiön Muunto-hanke yhteistyötahoineen edistää ainetunnistusta tutkimuksen ja kansainvälisen näytön keinoin. Muunto-hanke haluaa painottaa, ettei haittojen vähentäminen merkitse haittojen vähättelyä: aineen sisällön selvittäminen ei poista käyttöön liittyviä riskejä, mutta voi osaltaan helpottaa niiden ehkäisyä.

Muunto-hankkeen ja haittoja vähentävien terveysneuvontapisteiden työntekijät kuulevat toistuvasti tiedusteluja, joko huumeita käyttäville ihmisille suunnattu ainetunnistus on olemassa. Valitettavasti vastaus on toistaiseksi kielteinen, mutta Muunto-hanke yhteistyötahoineen edistää asiaa sinnikkäästi yhteiskunnallisen vaikuttamisen sekä tutkimuksen ja kansainvälisen näytön keinoin. Ainetunnistusta käsittelevä valtuustoaloite on syksyn aikana käsittelyssä Helsingissä.

Moni pelkää ainetunnistuksen viestivän aineiden käytön olevan turvallista. Siksi Muunto-hanke haluaakin painottaa, ettei tieto aineen sisällöstä tee käytöstä turvallista.

Kansainvälisten esimerkkien perusteella ammatilliseen päihdetyöhön ja vertaistoimintaan yhdistetyllä ainetunnistuksella on mahdollista kohdata ihmisiä nykyistä varhaisemmassa vaiheessa sekä ohjata päihdekäyttäytymistä riskitietoisempaan suuntaan. Haittojen vähentäminen ei siis merkitse haittojen vähättelyä.

