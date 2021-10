Aino Areena on Suomen ensimmäinen uuden normaalin tapahtumakeskus – tässä avajaisten esiintyjäkattaus

Järvenpään Ainolassa sijaitsevasta Ratsastuskeskus Ainosta on valmistumassa jopa 3 200 ihmistä vetävä monipuolinen tapahtumapaikka, Aino Areena. Tiloja on uudistettu ja laajennettu näyttävästi, ja tapahtumakäyttöön saadaan hyödynnettyä jatkossa kaikkiaan noin 5 000 neliön sisätilat. Vastaavan kokoista tapahtumapaikkaa on kaivattu pääkaupunkiseudulle jo pitkään.

“Tapahtumakeskuksen rakennusprojekti on ollut hullunrohkea hanke koronaepävarmuuden keskellä, mutta se on motivoinut meitä katsomaan tulevaisuuteen ja inspiroinut kekseliäisiin toteutuksiin. Uusi normaali on huomioitu esimerkiksi tilojen ilman kosketusta avautuvissa ovissa, antimikrobisissa pintaratkaisuissa, kulunvalvonnassa, yleisön kulkuväylissä ja logistiikassa”, kuvailee tapahtumakeskuksen liiketoimintajohtaja, pitkään tapahtuma-alalla työskennellyt Antti Lehto.

Aino Areena tarjoaa urheilu-, messu-, yritys- ja musiikkitapahtumille monipuolisesti muuntautuvan ja tyylikkään tilan, jonne pääsee kätevästi kaikkialta pääkaupunkiseudulta niin omalla autolla kuin julkisilla liikennevälineilläkin. Junamatka Helsingin keskustasta lähimmälle asemalle Ainolaan kestää alle puoli tuntia.

Aino Areenan tavoitteena on olla myös Suomen ensimmäinen nollapäästöinen kohtaamispaikka. Tapahtumakeskus lämpiää maalämmöllä ja katolta löytyy aurinkovoimala. Ekologisuus ja vastuullisuus ovat olleet tärkeitä arvoja myös ravintola- ja aitiotarjoiluiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Modernin esitys- ja valotekniikan keinoin saadaan luotua monenlaisia tunnelmia ja elämyksiä yleisilmeeltään vaalean skandinaaviseen, puurakenteiseen tilaan.

Avajaisia juhlitaan pian, kalenteri täynnä keikkoja

Aino Areena avataan urheiluseurojen harjoitteluvuorokäyttöön lokakuun aikana. Avajaisjuhlallisuuksia vietetään 28.–30.10. eturivin artistikattauksen voimin. Lavalle nousevat tuolloin Haloo Helsinki!, Mikael Gabriel, Jenni & Juho, Neljä Ruusua, Klamydia, Brother Firetribe, Oku Luukkainen, Waldo’s People ja Stig.

“Ihmisillä alkaa olla jo kova hinku tapahtumiin. Olemme innoissamme, kun pääsemme vihdoin avaamaan ovet ja näyttämään kaikille, miten upea lopputuloksesta tuli. Avajaisviikonloppuna vihimme Aino Areenan käyttöön asiaankuuluvin menoin ja keikoin. Lupaamme, että yleisö viihtyy”, kertoo Antti Lehto.

Aino Areenan keikkajärjestäjäkumppani on RH Entertainment Oy. Syksyn aikana lavalla nähdään kaikkiaan yli 30 kotimaista artistia, muun muassa Lauri Tähkä, Eppu Normaali ja Arttu Wiskari. Ainoareena.fi-verkkosivuilta löytyy syksyn koko tapahtumakalenteri.

AINO AREENAN AVAJAISVIIKONLOPPU

To 28.10.2021

Haloo Helsinki!

Mikael Gabriel

Jenni & Juho

Liput alk. 49,90 €

Pe 29.10.2021

Neljä Ruusua

Klamydia

Brother Firetribe

Liput alk. 34,90 €

La 30.10.2021

Oku Luukkainen

Waldo’s People

Stig

Liput alk. 29,90 €

Keikat ovat K-18. Ovet aukeavat klo 18.

Lipunmyynti on käynnissä Lippupisteessä.

#ainoareena