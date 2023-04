Aino-jäätelön uutuus tuo klassikkoherkun juhlahetkiin jäätelön muodossa

Aino-jäätelösarjan uutuus on jäätelöversio klassisesta juustokakkuherkusta. Boysenmarjajuustokakku sisältää pehmeää, mascarponenmakuista kermajäätelöä, raikasta boysenmarjakastiketta ja rapeita keksinpaloja. Ainesosat jäljittelevät uutuusjäätelössä klassikkoherkun reseptiikkaa: keksinpalat juustokakun pohjaa, mascarpone-jäätelö suussa sulavaa kakun täytettä ja boysenmarjakastike on juustokakuille ominainen marjaisa päällimmäinen kerros.

– Jäätelö perustuu tuttuun, suosittuun jälkiruokaan ja toimii vaihtoehtona jälkiruoalle yksinään tai leivonnaisten ohessa. Olemme innoissamme uudesta tuotteesta ja uskomme sen löytävän sekä Ainon vanhojen että uusien ystävien herkutteluhetkiin, kertoo Senior Brand Manager Charlotta Lindberg Froneri Finlandilta.

Aino tukee ikimetsien suojelutyötä

Tänä keväänä Aino tukee myös Luonnonperintösäätiön tekemää suojelutyötä ikimetsien hyväksi. Aino-jäätelö on alunperinkin ammentanut inspiraationsa suomalaisesta luonnosta, joka on villin kaunis mutta myös ainutlaatuisen arvokas. Luonnonperintösäätiön tekemä suojelutyö on Aino-jäätelön arvoille siten luonnollinen valinta.

Ylä-Lapissa sijaitsevat Euroopan viimeiset koskaan hakkaamattomat luonnonmetsät. Näissä metsissä vanhimmat männyt ovat aloittaneet kasvunsa jo 800 vuotta sitten. Sen lisäksi, että ikimetsissä syntyy ja kasvaa rikasta elämää vuodesta toiseen, ovat ne myös kokonaisvaltainen hyvänolon lähde monimuotoiselle luonnolle ja tuleville sukupolville. Lapin

ikimetsät tarjoavat myös suojaa pohjoisen karuihin oloihin sopeutuneille vanhan metsän lajeille. Ikimetsiä uhkaa suojelualueiden ulkopuolella hakkuut ja siksi niistä on jäljellä enää pieniä palasia verrattuna aiempaan.

- Olemme tukeneet Luonnonperintösäätiön tekemää suojelutyötä aiemminkin. Luonto ja metsä ovat vahvasti Aino-jäätelön ytimessä. Haluamme olla omalta osaltamme mukana tukemassa luonnon monimuotoisuutta, ja ikimetsissä luonnon rikkaus näkyy vahvasti, Lindberg tiivistää.

Aino-jäätelöt valmistetaan Suomessa

Aino-jäätelöt valmistetaan Turengin jäätelötehtaalla. Merkiksi kotimaisesta laadusta jokaisen Aino-jäätelöpakkauksen kyljessä on Avainlippu-tunnus. Kotimaisuus on myös Fronerin teettämän markkinatutkimuksen mukaan edelleen tärkeää jäätelön ystäville: ”Valmistettu Suomessa” on kuluttajalle kaikista tärkein väittämä jäätelöä valittaessa.

Suomen suurimmalla jäätelötehtaalla Turengissa on valmistettu jäätelöä suomalaisten kuluttajien makuun paikallisin voimin jo 60 vuoden ajan. Tehtaan n. 130 jäätelöammattilaista takaavat laadukkaan jäätelön valmistuksen myös tulevaisuudessa suomalaisesta maidosta ja kermasta.