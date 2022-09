Ainutlaatuinen elokuvaelämys Love Actually in Concert saapuu Suomeen joulukuussa

Romanttinen brittikomedia Love Actually (Rakkautta vain, 2003) on luultavasti tämän vuosituhannen rakastetuin jouluelokuva. Elokuvassa seurataan toisiinsa nivoutuvien rakkaustarinoiden kehittymistä Lontoossa joulun alla. Loistava näyttelijäkaarti koostuu useista eturivin brittinäyttelijöistä kuten Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Bill Nighy, Alan Rickman, Emma Thompson, Keira Knightley sekä Rowan Atkinson.

Love Actually in Concert -elokuvaelämys on mahdollista kokea joulun välipäivinä Helsingin Messukeskuksessa tiistaina 27. joulukuuta ja Tampere-talolla keskiviikkona 28. joulukuuta.

Uudenlaisessa elokuvaelämyksessä elokuvaa katsotaan totuttuun tapaan valkokankaalta, mutta lavalla arvostettu, tukholmalainen Stockholm Concert Orchestra soittaa elokuvan tunnettuja hittejä vilisevää soundtrackia (mm. Maroon 5, Dido, Norah Jones, The Pointer Sisters, Joni Mitchell). Vuonna 2005 perustettu orkesteri on aikaisemmin esiintynyt eri kokoonpanoissa muun muassa Andrea Bocellin, Rod Stewartin sekä Il Divon kanssa.



Pohjoismaissa jo 30 000 ihastunutta katsojaa

Pohjoismaissa Love Actually in Concert -elokuvaelämyksen on nähnyt jo yli 30 000 katsojaa. Esitys on kiertänyt lisäksi muun muassa Britanniassa ja Australiassa. Pohjoismaissa Love Actually in Concert nähtiin ensimmäisen kerran jo vuonna 2017 – ja nyt on vihdoin Suomen vuoro.



– Uskomme myös suomalaisyleisön ihastuvan Love Actually in Concert -konseptiin. Elokuva on hauska ja siinä on kiinnostava, monipuolinen soundtrack. Myös tukholmalaisorkesteri on erittäin osaava, kertoo Sunborn Liven operatiivinen johtaja Juha Leinonen.



Esityksen promoottorina Pohjoismaissa toimii Tanskan Aalborgissa sijaitseva Musikkens Hus. Vastaavan tuottajan Andreas Matthewn mukaan palaute muissa Pohjoismaissa on ollut äärettömän positiivista.

– Elokuva itsessään on jo todella hyvä. Konserttielämyksestä on muodostunut perinne monille ihmisille.

Juha Leinonen väläyttää, että tulevaisuudessa Sunborn Live saattaisi tuoda myös muita menestyselokuvia samalla idealla suomalaisiin konserttisaleihin.

– Stockholm Concert Orchestra esittää esimerkiksi Tukholmassa tänä syksynä Gladiaattoria ja ensi keväänä Star Wars V -elokuvaa samanlaisella konseptilla. Jos Love Actually saa meillä hyvän vastaanoton, ei ole poissuljettua, etteikö näitäkin elokuvia nähtäisi vielä joskus Suomessa liveorkesterin säestämänä, hän pohtii.



Liput Love Actually in Concert -elämyksiin tulevat myyntiin torstaina 15.9.2022 osoitteessa lippu.fi.

Esityksen kesto väliaikoineen on noin 2 h 40 min.

