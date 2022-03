Ainutlaatuinen rakennuskokonaisuus huutokaupataan Vaasassa

Huutokaupattavaan kokonaisuuteen kuuluu kaksi isoa päärakennusta, C-talo ja Hiirelä, sekä kylmät ulkorakennukset. Vaasan Talotoimen toimitilapäällikkö Pekka Lahden mukaan vierekkäisillä tonteilla sijaitsevat rakennukset muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden, joita tulee saataville hyvin harvoin.

– Vastaavia rakennuksia ei Vaasassa juurikaan ole. Yhdessä aluetta ympäröivien puistojen ja viheralueiden kanssa ne muodostavat miellyttävän asuinympäristön, jossa on paljon mahdollisuuksia asumiskäyttöön, Lahti kuvailee.

Alue on asemakaavoitettu asunnoille ja sijaitsee vain noin 1,5 kilometrin päässä Vaasan ydinkeskustasta ja pienen kävelymatkan päässä ruokakaupoista, tavarataloista ja ravintoloista. Naapurustosta löytyy lisäksi muun muassa Tammikaivon terveysasema, päiväkoti sekä Vamian Sampo-kampus.

Tonttien ympäristö on kaavoitettu viheralueeksi, joka on asemakaavan mukaisesti säilytettävä. Tontit luovutetaan rakennusten uudelle omistajalle maanvuokrasopimuksella ja vuokra-aika on 50 vuotta.

C-talon tontin maanvuokra on kiinteistötoimessa arvioitu uudelleen toteutuneen rakennusoikeuden perusteella ja vuokraa on laskettu noin neljänneksellä alkuperäiseen verrattuna.

Huutokaupattavat rakennukset Vaasan vanhimpien joukossa

Huutokaupattavat rakennukset lukeutuvat Vaasan vanhimpiin yhä käytössä oleviin rakennuksiin. Arkkitehti Carl Schoultzin suunnittelema C-talo on kolmikerroksinen tiilirakennus, jossa on paljon persoonallisia yksityiskohtia, kaksi näyttävää porrashuonetta, hissi sekä 25 valoisaa asuntoa näyttävine ikkunoineen ja runsaalla huonekorkeudella. Rakennuksessa sijaitsi aiemmin vanhusten palvelutalo, jonka aikana kolmanteen kerrokseen rakennettiin kahdeksan lisähuonetta.

– Tällä hetkellä C-talon asunnot ovat pääasiassa yksiöitä, mutta asuntokokoja on mahdollista muokata uuden omistajan tarpeiden mukaan, Lahti kertoo.

Kokonaisuuden toinen päärakennus, kaksikerroksinen Hiirelä, on siirretty alueelle Vanhan Vaasan palon jälkeen. Hirsirunkoisessa asuintalossa on viisi asuntoa, joista neljä on tällä hetkellä vuokrattuna. Kauppaan kuuluu myös tontilla sijaitsevat kylmät ulkorakennukset; aitta ja kaksi varastorakennusta sekä vuonna 1820 valmistunut renkitupa.

Huutokaupattavien rakennusten viralliset osoitteet ovat Tammikaivonrinne 12 ja Sepänkyläntie 14. Rakennukset sijaitsevat vierekkäin ja niillä on yhteiset kaukolämpö- ja sähköjärjestelmät, joiden takia niitä ei myydä erikseen.

Huutokauppa on käynnissä Huutokaupat.com-sivustolla, josta löytyy myös runsaasti lisätietoa kohteista ja asemakaavasta: https://huutokaupat.com/3369353/ainutlaatuinen-kohde-vaasan-klemettilassa-kehitettavaksi-asumiskayttoon

Huutokauppa päättyy 5.5.2022 klo 12. Kokonaisuuden lähtöhinta on 386 000€.