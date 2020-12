Ainutlaatuinen Sibelius-käsikirjoituskokoelma pelastettiin Kansalliskirjastoon

Mittava kokoelma sisältää erityyppisiä käsikirjoituksia yhteensä yhdeksään teokseen. Aineiston laajuus on yli 1230 sivua, ja kokoelman ytimen muodostavat Sibeliuksen merkittävät omakätiset puhtaaksikirjoitetut partituurit. Kokoelmaan sisältyy myös Sibeliuksen viulukonserton oikovedoksista koottu partituuri, joka sisältää Richard Straussin lyijykynällä tekemiä merkintöjä.

Kokoelma on peräisin saksalaisesta Lienau-kustantamosta, joka julkaisi 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä useita Sibeliuksen keskeisiä teoksia, mm. viulukonserton, kolmannen sinfonian, sinfoniset runot Pohjolan tytär ja Öinen ratsastus ja auringonnousu sekä Voces intimae -jousikvarteton. Nyt hankittuun aineistoon sisältyy käsikirjoituksia kaikista näistä teoksista Pohjolan tytärtä lukuun ottamatta. Sen käsikirjoitus myytiin huutokaupassa 2016.

Hankitun kokoelman ytimen muodostavat Sibeliuksen merkittävät omakätiset puhtaaksikirjoitetut partituurit. Näitä ovat muun muassa Voces intimaen, Svanevit-näytelmämusiikkisarjan ja kahdeksan laulun op. 57 puhtaaksikirjoitukset. Muun kiinnostavan aineiston pohjalta käy ilmi vaikkapa se, mikä osa kolmannen sinfonian pianolle nelikätisesti soitettavaksi laaditusta sovituksesta on sveitsiläisen Paul Juonin ja mikä Sibeliuksen käsialaa. Erikoisuutena aineistoon sisältyy viulukonserton oikovedoksista koottu partituuri, jota Richard Strauss käytti johtaessaan teoksen uudistetun version kantaesityksen Berliinissä vuonna 1905. Partituuri sisältää Straussin lyijykynällä tekemiä merkintöjä.



Ratkaisevan tärkeää tutkimusaineistoa ja ainutlaatuista kansallisomaisuutta





Käsikirjoitusaineisto on ratkaisevan tärkeä tutkimukselle ja musiikkielämälle, mutta se on myös arvokasta kulttuuriperintöä ja kansallisomaisuutta. Sibeliuksen käsikirjoitusten maastavientiin ei Suomessa nykyisin myönnetä lupia. Kansalliskirjastossa aineisto säilyy ihanteellisissa olosuhteissa nykyisille ja tuleville tutkija- ja muusikkosukupolville. "Sibeliuksen käsikirjoitukset houkuttelevat tutkijoita ja muusikoita kaikkialta maailmasta Kansalliskirjastoon, ne ovat tyhjiin ammentamaton tutkimustiedon ja inspiraation lähde. Me tutkijat olemme kiitollisia kaikille niille tahoille, jotka mahdollistivat käsikirjoituskokoelman pelastamisen Suomeen", iloitsee Kansalliskirjastossa työskentelevä Sibeliuksen teosten kriittisen kokonaisedition päätoimittaja, professori Timo Virtanen.

Käsikirjoitusaineiston hankinta Suomeen ei olisi ollut mahdollista ilman siihen myönnettyjä apurahoja ja lahjoituksia. Hankintaa ovat rahoittaneet Ella & Georg Ehrnroothin säätiö, Louise ja Göran Ehrnroothin Säätiö ja Elsa Fromond sekä kolme muuta yksityistä tukijaa. Näiden lahjoitusten turvin Kansalliskirjasto saattoi toteuttaa tämän poikkeuksellisen merkittävän ja arvokkaan hankinnan.

Jean Sibeliuksen teosten kriittinen editio (JSW) on Suomessa ainutlaatuinen kansainvälinen julkaisuhanke. Vuodesta 1996 toiminut hanke julkaisee Sibeliuksen sävellystuotannon kokonaisuudessaan, lähteiden perinpohjaiseen tutkimukseen perustuvina editioina. JSW tarjoaa sekä tietoa tutkijoille että perustan Sibeliuksen teosten esityksille. Julkaisusarja sisältää valmistuessaan 60 nidettä.

