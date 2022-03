Ainutlaatuinen tietopaketti luontokuvaajalle

Murtosaaren työryhmässä kirjan näkökulmaa ja upeaa kuvitusta laajentavat kuusi alansa huippuvalokuvaajaa: Lassi Kujala (linnut), Kirsi MacKenzie (maisemat), Jari Peltomäki (linnut), Konsta Punkka (nisäkkäät), Taru Rantala (lähikuvaus) ja Jaakko Ruola (maisemat ja drone-kuvaus).



Luontoharrastus kasvattaa yhä suosiotaan. Luontokuvaus on yksi sen suosituimpia muotoja. Tekijät ovat koonneet kirjaan runsaasti luontokuvaustietoutta ja käytännön kuvausvinkkejä. Siitä on apua niin vasta-alkajalle kuin pidempään kameraansa ulkoiluttaneelle konkarillekin. Näyttävä teos on haluttu lahjakirja kaikille maamme luonnon hienoimmista luontokohteista kiinnostuneille.



Kuvauskohteita löytyy kaikkialta, kunhan vain malttaa katsoa riittävän tarkasti ja oivaltavasti. Upeinta luonnossa on yllätyksellisyys – milloin tahansa voi kohdalle osua jotain aivan uutta ja ihmeellistä. Kuvia syntyy vain paljon kuvaamalla ja yhä pätee vanha viisaus: ensin otetaan kuva ja sitten muistikorttia säästämättä se hyvä kuva.



Jussi Murtosaari on jyväskyläläinen ammattiluontokuvaaja ja tietokirjailija. Kuvauskohteista mieluisimpia ovat eläimet, erityisesti perhoset, linnut ja suurpedot. Kyseessä on Jussin kymmenes kirja. Hänet tunnetaan myös tuhansista lehtiartikkeleistaan.

Jussi Murtosaari: Upea Suomen luonto – Valokuvaajan käsikirja (Docendo 2022), sidottu, 256 sivua.

