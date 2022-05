Ainutlaatuinen valokuva- ja tietokirja Kansallispuistot – maamme luonnon helmet saa 10. juhlapainoksen sekä uuden kansallispuiston

Kirja esittelee kaikki Suomen 41 kansallispuistoa Saaristomereltä Lemmenjoelle, uusimpana tammikuussa 2022 avattu Salla. Kirja kertoo kansallispuistojen upeimmista kohteista ja tuo esille kunkin puiston erityispiirteet. Jokaisella kansallispuistolla on oma tarinansa. Kirja tutustuttaa Suomen luontoon ja on erityisen ajankohtainen maamme kansallispuistojen suosion noustua. Juhlapainoksessa on uudistettu myös kuvitusta sekä päivitetty kansallispuistojen tiedot.

Tea Karvinen on rovaniemeläinen ammattiluontokuvaaja ja toimittaja. Karvisen käytännön kokemukset elävöittävät tietoainesta ja vievät lukijan mukaan maastoon. Taustalla ovat yli sadan asiantuntijan paikan päällä, erilaisilla retkillä tehdyt haastattelut. Kaiken kruunaavat asialleen omistautuneen valokuvaajan upeat kuvat.

Kirja kannustaa ihmisiä ulos omille tutkimusmatkoilleen, oli se sitten lähiympäristöön tai Lapin tuntureille. Mitä enemmän ihminen viettää aikaa luonnossa, sitä enemmän hän haluaa ymmärtää ympäristöään ja ottaa asioista selvää.

Tea Karvinen: Kansallispuistot – maamme luonnon helmet (Docendo), sidottu, 272 sivua.

Kirjailijan yhteystiedot ja arvostelukappalepyynnöt:

Tea Karvinen, teakarvinen1@gmail.com, 050 463 7679.