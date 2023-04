Äitienpäivänä palkitaan äitejä Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalilla kultaristein

Merkittävää kasvatustyötä ja suurta vastuuta

Äitienpäivänä palkittavat äidit ovat tehneet merkittävää kasvatustyötä, ja osa äideistä toimii myös oman ydinperheen ulkopuolella aktiivisesti, erityisesti kyläyhteisöissä.

- Äitien palkitseminen on arvokas perinne, jolla tehdään näkyväksi yhteiskunnassa usein piiloon jäävää hoivatyötä, jota erityisesti äidit tekevät. On myös tärkeää, että tuemme ja teemme näkyväksi perheiden monimuotoisuutta. MLL:n työn tavoitteena on tukea perheitä kaikissa elämäntilanteissa, jotta vanhemmat voivat hyvin ja lasten kehitys turvataan, toteaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton pääsihteeri Milla Kalliomaa.

Äitien palkitsemisessa halutaan huomioida Suomen kansan monimuotoisuus ja vähemmistöryhmät. Palkittavien joukossa on muun muassa saamelainen kolmen lapsen äiti ja kaksi ruotsinkielistä, joista toinen on Ahvenanmaalta. Vanhin palkittavista äideistä on 98-vuotias viiden lapsen äiti ja nuorin 40-vuotias.

Kenelle mitali voidaan antaa

Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitali kultaristein voidaan antaa eri-ikäisille, erilaisissa elämänpiireissä ja tehtävissä toimineille ja toimiville äideille. Palkitut ovat ansioituneet lasten ja nuorten esimerkillisinä kasvattajina, he ovat kantaneet yhteisvastuuta sekä tukeneet perhe-elämää ja vanhemmuutta.

Kunnat, seurakunnat, yhdistykset ja muut yhteisöt sekä omat lapset voivat ehdottaa palkittavia äitejä aluehallintovirastoille. Aluehallintovirastojen esityksen perusteella sosiaali- ja terveysministeriö esittää vuosittain kunniamerkin saajia ritarikunnille.

Valtakunnallista äitienpäiväjuhlaa vietetään 14.5.2023 klo 12.00–14.00 Valkoisessa Salissa,

Aleksanterinkatu 16, 00170 Helsinki.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kunnioittaa äitienpäiväjuhlaa läsnäolollaan. Valtiovallan tervehdyksen juhlaan tuo sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen. Juhlapuheen pitää Mannerheimin Lastensuojeluliiton puheenjohtaja Mirjam Kalland.

Palkittavien äitien nimet ja lisätietoja löydät täältä.

Yhteystiedot

Palkittujen äitien yhteystietoja voi tiedustella viestinnän asiantuntija Kirsi Pukarilta 28.4. alkaen, sähköpostitse kirsi.pukari(at)mll.fi ja puhelimitse 075 3245 379.

Valokuvia valtakunnallisesta äitienpäiväjuhlasta on ladattavissa median käyttöön alla olevasta osoitteesta sunnuntaina 14.5. klo 15.00 alkaen. Salasanan kuvapankkiin voi pyytää Kirsi Pukarilta. https://samulimiettinen.kuvat.fi/kuvat/aitienpaiva2023/

Muissa äitienpäivään liittyvissä kysymyksissä auttaa projektikoordinaattori Emi Maeda, sähköpostitse osoitteessa emi.maeda(at)mll.fi ja puhelimitse numerossa 075 3245 636.