Aiven keräsi 100 miljoonan dollarin rahoituksen avoimen lähdekoodin tietokantapalveluiden kehitykseen

Aiven aikoo kasvattaa investointejaan avoimen lähdekoodin teknologioiden kehitykseen ja jatkaa kansainvälistä laajentumista.

HELSINKI, Suomi — 23 maaliskuuta, 2021 — Suomalainen ohjelmistoyhtiö Aiven ilmoitti tänään keränneensä 100 miljoonan dollarin (€84m) C-rahoituskierroksen. Aiven tarjoaa asiakkailleen avoimen lähdekoodin tietokantapalveluita julkisilla pilvipalvelualustoilla.



Uusimman rahoituksen myötä Aiveniin on sijoitettu yhteensä 150 miljoonaa dollaria (noin 130 miljoonaa euroa). Vuonna 2016 perustetun yrityksen arvo on nyt yli 800 miljoonaa dollaria (lähemmäs 700 miljoonaa euroa).



Rahoituskierroksen veti eurooppalainen pääomasijoittaja Atomico. Atomicon lisäksi rahoituskierrokseen osallistuivat yhdysvaltalainen Salesforce Ventures ja japanilainen World Innovation Lab. Myös Aivenin aikaisempien rahoituskierrosten sijoittajat Earlybird Venture Capital ja Institutional Venture Partners (IVP) lisäsivät merkittävästi pääomasijoituksiaan Aiveniin.



Aiven käyttää rahoitusta uusien tuotteiden ja avoimen lähdekoodin teknologioiden kehittämiseen sekä kansainväliseen laajentumiseen. Yhtiö aikoo kaksinkertaistaa 140 hengen tiiminsä tulevan vuoden aikana ja perustaa yksinomaan avoimen lähdekoodin teknologioiden kehitykseen keskittyvän tiimin.



"Datan määrä maailmassa jatkaa kasvuaan ja innovatiiviset yritykset pyrkivät hyödyntämään sitä tehokkaammin. Avoimuuteen perustuvat pilvipalvelut ovat tässä avainasemassa", sanoo Oskari Saarenmaa, Aivenin toimitusjohtaja ja yksi perustajista. "Lisärahoituksen turvin jatkamme uusien tuotteiden kehittämistä, kasvatamme tiimiämme, laajennumme uusille markkinoille sekä panostamme merkittävästi lisää avoimen lähdekoodin projekteihin."



Avoimeen lähdekoodiin perustuvien työkalujen käyttö ylitti kaupallisten palvelujen käytön ensimmäistä kertaa tammikuussa 2021. Avoimesta lähdekoodista on tullut valtavirtaa. Siihen pohjautuvat teknologiat ja sovellukset vaikuttavat ympäri maailmaa kodin automaatiosta ja vähittäiskaupan analytiikasta aina energia-alaan. Taustalla vaikuttaa datan määrän räjähdysmäinen kasvu, yritysten siirtyminen pilveen ja pois suljetusta ohjelmistokehityksestä.



Aivenin avulla yritykset startupeista suuriin pörssiyhtiöihin voivat hyödyntää moderneja ja turvallisia avoimen lähdekoodin teknologioita ja työkaluja (kuten Apache Kafka, Cassandra, Elasticsearch, M3 ja PostgreSQL).



Aivenilla on asiakkaita ympäri maailmaa, muun muassa yhdysvaltalainen televiestintäyhtiö Comcast, israelilainen online-markkinapaikka Fiverr, indonesialainen videostriimauspalvelu Vidio sekä suomalainen ruokakuljetuksen teknologiayhtiö Wolt käyttävät Aivenin tarjoamia teknologioita ja työkaluja.



Atomicon osakas Hiro Tamura uskoo, että Aivenista kasvaa markkinajohtaja avoimen lähdekoodin tietokantapalveluiden tarjoajana. “Aivenin tarjoamat skaalautuvat, helppokäyttöiset avoimen lähdekoodin työkalut ovat juuri sitä, mitä yritykset tänä päivänä haluavat. Aivenin palvelu helpottaa monen kehittäjätiimin päänsärkyjä. Kehittäjät voivat keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa ja siihen liittyvään sovelluskehitykseen, eikä heidän tarvitse huolehtia alla olevasta infrastruktuurista. Kuka tahansa voi ottaa Aivenin alustan käyttöön 10 minuutissa.”



Oskari Saarenmaa kertoo yrityksen syntytarinan Aivenin blogissa: https://www.aiven.io/blog/building-aiven-from-zero-to-usd800m-a-letter-from-our-ceo