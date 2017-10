Aivojen asialla -tunnustuspalkinto ET-lehdelle

Aivoliitto ry:n myöntämän Aivojen asialla -tunnustuspalkinnon saa ET-lehti. Palkinto myönnetään keskiviikkona 25.10.2017 Helsingissä Magazine Symposiumissa.

ET-lehti on pitänyt säännöllisesti, monipuolisesti ja pelottelematta esillä aivoterveysaiheita palvellen näin lukijakuntaansa. Lehdessä aivoterveysviesti tavoittaa suomalaiset vaiheessa, jossa aivojen hyvinvointi alkaa kiinnostaa ja heidän on yhä mahdollista tehdä terveyttä edistäviä elämänmuutoksia. Asia on tuotu esille koskettavien henkilötarinoiden kautta. Erityismaininnan lehti ansaitsee tavasta, jolla se on antanut Sinua en jätä -blogistinsa kautta äänen AVH:n sairastaneen omaishoitajalle.

- On tärkeää, että aivoterveyteen liittyvistä asioista viestitään luotettavasti ja monimuotoisesti. Meidän kaikkien on hyvä pitää huolta aivoistamme, jotta jaksamme arjen pyörteissä, sanoo toiminnanjohtaja Tiina Viljanen Aivoliitosta.

- On hienoa saada tunnustusta asiantuntijoilta. Se innostaa toimitustamme uusiin, kiinnostaviin juttuihin. Aivot kaipaavat treeniä ja sitä me koitamme lukijoillemme ja verkkokävijöillemme tarjota. On myös hienoa, miten avoimesti haastateltavat kertovat omista sairaus- ja toipumiskokemuksistaan. Vertaistuella on parantava voima, sanoo ET:n päätoimittaja Riitta Korhonen.

Aivojen asialla -tunnustuspalkinto jaossa neljättä kertaa

Aivoliitto ry myöntää vuosittain Aivojen asialla -tunnustuspalkinnon henkilölle, työryhmälle tai teolle, joka edistää merkittävästi joko aivoterveyttä, puheen ja kielen ja/tai aivoverenkierto-häiriöiden hoitoa ja kuntoutusta.

Vuosi 2017 on Aivoliiton 40-vuotisjuhlavuosi, jonka suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Vuoden teemana on aivot ja musiikki. Aivoliitto myöntää juhlavuotenaan kaikkiaan neljä tunnustuspalkintoa. Tämän vuoden ensimmäisen palkinnon sai eduskunnan AVH-ryhmä 22.3.2017. Järjestyksessä toisen palkinnon juhlavuoden aikana sai toimittaja Kaj Kunnas 8.6.2017. Kolmas palkinto jaettiin Puheterapeuttiliitto ry:lle 2.10.2017.

Aivojen asialla -veistoksen on tehnyt mynämäkeläinen seppämestari Marko Anttila. Se on valmistettu erikokoisista rautapaloista, jotka Anttila on takonut ja muokannut kuumana. Veistoksen jalusta on tammea.

- Olen koonnut veistoksen, joka kuvaa mielestäni aivolohkojen liittymistä toisiinsa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Taottu rauta sopii tähän veistokseen hyvin.

Palkinnon saaja saa nimilaatan Aivoliiton toimitiloissa säilytettävään Aivojen asialla -veistokseen ja lisäksi veistoksen pienoismallin ja kunniakirjan.

Aivojen asialla -palkinnon ovat aikaisempina vuosina saaneet Seinäjoen keskussairaalan neurologian toimintayksikkö vuonna 2015 ja Niilo Mäki Instituutti vuonna 2016.