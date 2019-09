Ajankohtainen dekkaripariskunta vierailee Suomessa 20.–21.9.

Ruotsalaiset Cilla ja Rolf Börjlind ovat kirjoittaneet yhdessä pitkään. Syyskuun 20.–21. päivä he vierailevat Suomessa ja osallistuvat Dekkarifestivaaliin Paasitornissa.

Nousuvesi-sarjalla suureen suosioon nousseet Cilla ja Rolf Börjlind ovat kirjoittaneet yhdessä jo viisi rikosromaania. Polttopiste (suom. Sirkka-Liisa Sjöblom) tarttuu sarjan aiempien osien tapaan ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen ilmiöön – kirjassa käsitellään muun muassa rohingya-vainoja ja pakolaisuutta kehitysmaissa.

Cilla ja Rolf Börjlind ovat Ruotsin kokeneimpia käsikirjoittajia. He ovat työskennelleet yhdessä vuodesta 1994, ja heidät tunnetaan muun muassa Martin Beck -elokuvista, joita on tehty kaiken kaikkiaan 46. Börjlindit ovat käsikirjoittaneet niistä lähemmäs 30.

"Yritimme kirjoittaa dekkaria kerran aikaisemmin, mutta tuolloin olimme liian optimistisia ajankäytön suhteen. Eihän se kahden Beck-elokuvan välissä onnistunut. Nousuvesi-sarjaa aloittaessamme päätimme paneutua kirjoittamiseen kunnolla", kertoo Cilla Börjlind.

Kirjojen elokuvamainen kerronta pitää tiukasti otteessaan, ja sarjan ensimmäiset kirjat on sovitettu myös Nousuvesi-tv-sarjaksi, jota esittää Suomessa Yle.

Rolf Börjlind (s. on tehnyt elämäntyönsä lähinnä elokuvien parissa näyttelijänä, ohjaajana ja käsikirjoittajana.

Cilla Börjlind on syntynyt vuonna 1961 ja on toiminut paitsi käsikirjoittajana myös tuottajana.





