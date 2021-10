Ajanvaraus auki koronarokotuksen kolmanteen annokseen 60 vuotta täyttäneille ja sairautensa vuoksi riskiryhmiin kuuluville

Mediakutsu: Tervetuloa Sote-aluekierrokselle Helsinkiin 19.10. 15.10.2021 11:00:00 EEST | Tiedote

Tervetuloa kuuntelemaan Sote-aluekierrosta Finlandia-talolle (Mannerheiminintie 13 e, Veranda 2 -sali, pääsisäänkäynti ja K4) tiistaina 19.10. klo 8.30 - 10.30. Tilaisuudessa on paikalla perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ja muita sote-ministerityöryhmän ministereitä sekä sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön, sisäministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehiä. Tilaisuuden tavoitteena on välittää ajantasaista tietoa ja keskustella sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen sisällöstä ja toimeenpanosta. Tilaisuus on suunnattu Helsingin kaupungin edustajille ja sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisille toimijoille. Helsingin sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksesta tilaisuudessa kertoo sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Daniel Sazonov. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen. Tiedotusvälineiden edustajilla on mahdollisuus haastatella paikalla ole