Ajokortti autokoulussa vai opetusluvalla?

Ajokorttiuudistuksen jälkeen hintaero opetuslupa- ja autokouluopetuksen välillä ei ole enää merkittävä. Siksi kannattaa miettiä laadullisia seikkoja.

Heinäkuun alussa voimaan tullut ajokorttilain uudistus laski reippaasti ajokorttien hintoja ja sallii ajo-opetuksen 16-vuotiaille. Hintojen muutos on saanut monet vanhemmat pohtimaan, kannattaako oppilas laittaa autokouluun vai opettaa hänelle itse opetusluvalla.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi tiedotti saaneensa heinäkuun alun jälkeen opetuslupien hakuryntäyksen. Uusi tilanne on kuitenkin kutistanut merkittävästi autokoulu- ja opetuslupaopetuksen välistä hintaeroa, jolloin olennaisempaa on, onko vanhemmalla aikaa, halua, osaamista ja hermoja opettaa itse pienen säästön saamiseksi.

”Opetuslupaopetuksesta koituu jonkin verran vaivaa opetuslupaopettajalle. Kuluissa tietenkin säästää, jos ei laske hintaa opetustunneille ja polttoaineelle”, sanoo CAP-Autokoulun koulutus- ja laatupäällikkö Sampsa Lindberg.

Lindbergin mukaan autokoulussa muutos nähdään hyvänä, sillä kuluttaja saa enemmän vaihtoehtoja ajokortin hankkimiseksi.

”Tämä on suomalaisen ajokorttiopetuksen suurin muutos ikinä. Oppilas ottaa nyt isomman roolin. Hänen omat oppimisvalmiutensa korostuvat, eikä enää istuta tunnilla saamassa tietoa.”

Ennen uudistusta monivaiheisen autokoulun hinnoittelu oli mutkikasta, mutta CAP on paketoinut ajo-opetuksen yksinkertaisesti. CAP-Autokoulussa suoritetun henkilöauton ajo-opetuksen hinta voi olla pienimmillään 899 euroa.

Tämä on jopa noin tuhat euroa vähemmän kuin ennen uudistusta. Hintojen lasku perustuu opetustuntien vähimmäismäärän ja autokoulun vaiheiden vähenemiseen sekä edulliseen simulaattoriopetukseen, jossa CAP on pioneeri Suomessa. Ajamisen oppiminen on simulaattorilla nopeampaa ja tehokkaampaa, eikä tarvitse stressata ympäristön turvallisuudesta.

Nopea oppija selviää minimiopetuksella. Kortin hinta nousee, jos oppilas tarvitsee lisäharjoitusta.

”Lopullinen ajotuntimäärä on nyt yksilöllinen. Ajotutkinto on tarkastuspiste, jossa mitataan, ovatko ajovalmiudet riittävät”, Lindberg sanoo.

Opetuslupaa vaivattomampaa on hankkia perusajotaito tehokkaasti autokoulussa ja harjoitella kortillisen nuoren kanssa arkiajamista ilman opetusluvan hankkimiseen liittyviä kiemuroita.

MITÄ MAKSAA AJO-OPETUS OPETUSLUVALLA JA AUTOKOULUSSA?

B-ajokortti

Opetuslupaopetus

Turvallisuuskoulutus 49 eur

Riskientunnistamiskoulutus 299 eur

Jarrupoljin, peilit, opetuskolmio 149 eur

Ammattilaisen tekemä asennus n. 150 eur

Polttoaine n. 100 eur

Opettajan ajankäyttö: vähintään 10 tuntia ajo-opetusta ja

tarvittava määrä teoriaopetusta ---

Opetusmateriaali (ilmaista tai muutamia kymppejä, ei laskettu mukaan) ---

Yhteensä n. 747 eur

Ajo-opetus CAP-autokoulussa

Paketti 1 899 eur

Henkilökohtainen vastuuopettaja

Turvallisuuskoulutus (4 tuntia verkkoteoriaa)

5 ajotuntia autolla

5 ajotuntia simulaattorilla

Riskientunnistamiskoulutus (4 tuntia verkkoteoriaa, 2 ajotuntia autolla, 2 ajotuntia simulaattorilla)

Sähköinen oppimisympäristö

Sähköinen oppikirja

Teoriakoeharjoittelu netissä

Toimistopalvelut

Chat-asiakaspalvelu

Henkilöauton käyttö 1. ajokokeessa

Lisäksi ajokortin hintaan tulevat molemmissa opetustavoissa viranomaismaksut, ajokorttilupamaksu ja teoriakoemaksuja, jotka ovat yhteensä 165 euroa.