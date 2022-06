Ajoneuvoliikenne ohjataan kiertotielle maantiellä 375 (Sippolantie) Kirkkolammen Lietteen sillan kohdalla 29.6.2022 alkaen

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, toukokuu 2022 21.6.2022 08:29:42 EEST | Tiedote

Työttömien määrä on Kaakkois-Suomessa edelleen laskussa sekä edellisvuodesta että koronaa edeltävästä ajasta (05/2019). Verrattuna koronaa edeltävään aikaan tilanne alueella on valtakunnallista tasoa parempi. Lisäksi työttömyyden lasku on jatkunut Kaakkois-Suomessa kauemmin kuin koko maassa.