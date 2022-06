Ajoneuvon rekisteröinnin ja vakuuttamisen laiminlyönnit näkyvät rekistereissä entistä selvemmin

Ajoneuvon käyttö liikenteessä on kiellettyä, jos se on vakuuttamatta tai rekisteritietoihin vaikuttavat muutokset ilmoittamatta. Katsastaminenkaan ei onnistu, jos pakollinen liikennevakuutus on ottamatta. Jatkossa laiminlyönnit näkyvät viranomaisten rekistereissä aiempaa selvemmin.

Laiminlyönnit ajoneuvon vakuuttamisessa ja rekisteröinnissä näkyvät jatkossa entistä selvemmin viranomaisten rekistereissä. Kuva: Mostphotos.

Autokaupan jälkeen ostajan on seitsemän päivän kuluessa rekisteröitävä ajoneuvo omiin nimiinsä ja otettava sille lakisääteinen liikennevakuutus. Jos uusi omistaja laiminlyö ajoneuvon vakuuttamisen ja rekisteröinnin, näkyy tämä jatkossa entistä selvemmin ajoneuvon tiedoissa muun muassa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sähköisessä palvelussa. Tieto on myös muiden viranomaisten hyödynnettävissä, esimerkiksi poliisi näkee tiedon liikennevalvonnan yhteydessä. Vakuuttamisen ja rekisteröinnin laiminlyönti voi johtaa siihen, että poliisi ottaa ajoneuvon rekisterikilvet pois, ja ajoneuvolle määrätään vakuuttamattomuusmaksu. Liikennekäytössä olevaa ajoneuvoa, jossa ei ole voimassa olevaa liikennevakuutusta, ei voida hyväksyä määräaikais- tai muutoskatsastuksessa. Ostaja voi rekisteröidä ajoneuvon omiin nimiinsä Traficomin tai vakuutusyhtiöiden sähköisessä palvelussa. Vakuutusyhtiön verkkopalvelussa voi samalla hoitaa kuntoon lakisääteisen liikennevakuutuksen. Jos edellisellä omistajalla on ollut liikennevakuutus voimassa, on uudella omistajalla seitsemän vuorokautta aikaa ottaa vakuutus. Muussa tapauksessa vakuutus on otettava heti. - Jos ostettu ajoneuvo on vakuuttamaton, tulee liikennevakuutus ottaa heti ostopäivänä. Jos vakuutuksen hoitaa kuntoon vasta myöhemmin, määrätään osto- ja vakuutushetken väliseltä ajalta vakuuttamattomuusmaksu, selittää Liikennevakuutuskeskuksen perintäpäällikkö Vesa Korhonen. Jos vakuutusta ei ota määräajassa edellisen vakuutuksen päättymisestä, on ylittävältä ajalta maksettava vakuutusmaksua vastaavan maksun lisäksi laiminlyöntimaksu, joka voi olla suuruudeltaan vakuutusmaksu jopa kolminkertaisena. Laiminlyönnistä määrätyt maksut voivat olla satoja tai jopa tuhansia euroja, tapauksesta riippuen. Liikennevakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnistä jää kiinni vuosittain noin 40 000 ajoneuvon omistajaa tai haltijaa. - Ostajan pitää muistaa huolehtia määräajassa myös rekisteritiedot ajan tasalle. Ajoneuvon käyttö liikenteessä on kielletty myös silloin, jos omistajan vaihdos on rekisteröimättä, kertoo Traficomin kehityspäällikkö Markku Erkheikki. Tarkasta ajoneuvon tiedot ennen ostamista - osta vain rekisteriin merkityltä omistajalta Ajoneuvo kannattaa ostaa epäselvyyksien ja harmien välttämiseksi vain myyjältä, joka on rekisterissä merkitty ajoneuvon omistajaksi. Lisäksi ajoneuvon tiedot kannattaa aina tarkastaa mahdollisten hoitamattomien asioiden varalta. Esimerkiksi maksamattomat verot, vakuuttamattomuus ja katsastamattomuus näkyvät ajoneuvon tiedoissa. - Ajoneuvo kannattaa ostaa vain omistajalta, joka on hoitanut itsekin rekisteröinti- ja vakuuttamisvelvollisuutensa. Itse auton ostajana vaatisin myyjää kyllä hoitamaan nämä asiat sekä esimerkiksi mahdolliset avoinna olevat ajoneuvoverolaskut ajan tasalle ennen kaupantekoa, korostaa Erkheikki. Lisätietoja: Traficomin sähköinen asiointipalvelu Traficomin tiedote Traficom, kehityspäällikkö Markku Erkheikki, markku.erkheikki@traficom.fi, p. 029 534 7101 Liikennevakuutuskeskus, vakuutuspäällikkö Lauri Linna, lauri.linna@vakuutuskeskus.fi, p. 040 450 4591 Liikennevakuutuskeskus, perintäpäällikkö Vesa Korhonen, vesa.korhonen@vakuutuskeskus.fi, p. 040 450 4568 (22.6. alkaen) Liikenne- ja viestintävirasto Traficom edistää liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä huolehtii siitä, että Suomessa on käytettävissä toimivat, turvalliset ja kohtuuhintaiset viestintäyhteydet ja -palvelut. Virasto on myös palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen. Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnin seurauksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.lvk.fi