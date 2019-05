Akademiprojekt inom kultur- och samhällsforskning betonar vetenskaplig förnyelse

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen akatemiahankkeissa painottuu tieteen uudistuminen 24.5.2019 13:25:08 EEST | Tiedote

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen 73 akatemiahankkeelle, joissa on kaikkiaan yhteensä 81 osahanketta. Näiden päätösten perusteella toimikunta rahoittaa akatemiahankkeita 35 miljoonalla eurolla. Akatemiahanke on toimikunnan tärkein rahoitusmuoto tutkimuksen vaikuttavuuden ja uudistumisen varmistamiseksi.