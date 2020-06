Akateeminen Kirjakauppa ja Booky.fi verkkokauppayhteistyöhön

Akateeminen Kirjakauppa Oy avaa uuden verkkokirjakaupan yhteistyössä Booky.fi Oy:n kanssa. Booky.fi:n alustalle rakennettu verkkokauppa avataan tänään.

Yhteistyö pitää sisällään verkkokauppa-alustan lisäksi asiakaspalvelun, osto- ja logistiikkatoiminnot sekä muut verkkokaupan ylläpitoon liittyvät palvelut. Akateeminen Kirjakauppa vastaa markkinoinnista itse.

“Haluamme tarjota kaikille asiakkaillemme mahdollisuuden tilata kirjat suoraan kotiin. Booky.fi:n asiantuntemus ja pitkä kokemus verkkokirjakaupan alalla tukevat tavoitettamme. Lisäksi voimme nyt tarjoamme entistäkin laajemman valikoiman ja miellyttävän ostokokemuksen”, kertoo Akateemisen Kirjakaupan toimitusjohtaja Magnus Brundin yhteistyön tavoitteista.

“Olemme ylpeitä päästessämme kehittämään arvostetun kirjakauppaketjun verkkokauppaa osaamisellamme. Konsernin laajat palvelut ja vankka osaaminen mahdollistavat kattavan ja sujuvan palvelukokonaisuuden sekä Akateemiselle Kirjakaupalle että sen asiakkaille”, iloitsee Booky.fi:n hallituksen jäsen ja konsernin pääomistaja Antti Ypyä.

Akateeminen Kirjakauppa on yksi Suomen vanhimmista ja tunnetuimmista kirjakauppaketjuista. Vuonna 1893 perustetulla Akateemisella Kirjakaupalla on kivijalkamyymälä Helsingissä, Espoossa, Turussa, Tampereella ja Vaasassa.

Booky.fi Oy on laajan valikoiman verkkokirjakauppa. Yhtiö aloitti toimintansa kirjojen välittämiseen keskittyvänä verkkokauppapalveluna vuonna 2005. Yritys tuottaa myös konsernin tukipalvelut. Booky.fi on osa Booky Groupia, johon kuuluvat logistiikan palveluita tuottava Porvoon Kirjakeskus Oy, kirjastomateriaalien ja -palveluiden toimittaja sekä peruskoulujen oppimateriaalien välittäjä Suomen kirjastopalvelu Oy ja nuottikauppa Ostinato Oy. Konserni työllistää noin 120 henkeä ja sen liikevaihto on noin 54 miljoonaa euroa.