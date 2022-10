Akavan Erityisalat: Uusiin työllisyyspalveluihin siirtyville taattava lakiin kirjattu suoja

Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat: Nuorisotyölle osoitettava lisää resursseja 12.10.2022 07:05:09 EEST | Tiedote

Nuorisotilojen määrä maassamme on vähentynyt, vaikka nuoret tarvitsisivat yhä enemmän turvallisia tiloja, tekemistä ja välittäviä aikuisia. Kuntien nuorisotyölle on osoitettava lisää resursseja, vaatii Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat Nuoli. Nuoli on Akavan Erityisalojen jäsenjärjestö.