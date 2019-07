AKK:n liikenneturvallisuusohjelma Turvassa Tiellä ja Veripalvelu haastavat arjen sankaritekoihin - Rallikuljettaja Kalle Rovanperä tähdittää verenluovutuskampanjaa

Kesäpäivät saavat ihmiset liikkeelle ja onnettomuusmäärät tieliikenteessä nousevat. Tämä näkyy myös nuorten kohdalla, ja apua tarvitsevia riittää. Autourheilun lajiliiton liikenneturvallisuusohjelma Turvassa Tiellä ja Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu halusivat yhdistää voimansa ja haastaa kaikki vastuulliseen liikennekäyttäytymiseen sekä auttamaan verta tarvitsevia potilaita. Heinä- ja elokuussa toteutettavan ”Ole sankari, ojenna kätesi” -yhteiskampanjan keulakasvona on nuori rallitähti Kalle Rovanperä ja kohokohtana 1.-4.8. järjestettävä Suomen MM-ralli, Neste Ralli.

Kesäisin liikenteessä onnettomuusriskit kasvavat. Liikenneturvan tilastojen mukaan tieliikenteen henkilövahingoista noin 30% osuu kesäkuukausille. Lomakaudella on mahdollisuus paitsi hellittää kiirettä, myös keskittyä kanssaihmisten auttamiseen. Luovuttamalla verta jokainen voi löytää itsestään sankariainesta. Jo yhdellä luovutuksella pääsee auttamaan kolmea apua tarvitsevaa.

- Autourheilussa vastuullisuus on kaiken lähtökohta ja ammatti-autourheilijoiden työympäristön tinkimätön perusta, jossa säännöt ja turvallisuusmääräykset luovat yhtenäisen tavan toimia. Arkiliikenteessä muuttuvia tekijöitä on enemmän, ja valitettavan usein onnettomuudet voitaisiin välttää asenteisiin ja ennakointiin liittyvillä asioilla, kuvailee kampanjan lähtökohtia AKK:n markkinointiviestintäpäällikkö Rita Pasanen.

- Halusimme toteuttaa Veripalvelun kanssa yhteisen vastuullisuuskampanjan, joka kertoisi ennakoinnin tärkeydestä, mutta ennen kaikkea siitä, että pienellä vaivalla jokainen meistä voi auttaa apua tarvitsevia merkittävästi jo ennen kuin vahinko on tapahtunut. Verenluovutus on mielestämme arjen sankariteko, ja on hienoa, että rallitähtemme Rovanperän Kalle halusi lähteä kanssamme haastamaan myös nuoria omalla panoksellaan mukaan, Pasanen jatkaa.

Ojenna kätesi - arjen sankariksi ryhtyminen on helppoa

Erityisesti nuoria miehiä kaivataan lisää Veripalvelun luovuttajakuntaan. Siksi MM-rallikuljettaja Kalle Rovanperä, 18, valikoitui luontevasti kampanjan keulakasvoksi. Rovanperä ei halunnut jäädä pelkäksi kuvaksi mainoksiin, vaan hän kävi oma-aloitteisesti jututtamassa Veripalvelun henkilökuntaa ja ottamassa selvää verenluovutuksesta.

- Verenluovutushan on vaivaton ja nopea juttu, eikä omaa veriryhmääkään tarvitse ennalta tietää, riittää että menee paikalle. Luovuttajilla näytti olevan hymy herkässä luovutustilanteessa, siitä jäi hyvä fiilis. Vapaehtoisesti auttaminen näin pienellä panoksella on juttu, johon haluan kannustaa kaikkia. Ammattiurheilijan kannattaa kuulemma luovuttaa vasta kisakauden jälkeen, joten syksyllä sitten uudestaan, Rovanperä hymyilee.

Veripalvelulle kumppanuus AKK:n ja Turvassa Tiellä –ohjelman kanssa on luontevaa, sillä se haluaa tukea työtä turvallisen liikennekulttuurin puolesta ja samalla kannustaa nuoria aktiivisiksi auttajiksi, kertoo yhteisömarkkinoinnin koordinaattori Kaisu Maijala Veripalvelusta.

- Jokaisen kannattaa ottaa haltuun tärkeimmät ensiaputaidot vaikkapa SPR:n kurssilla. Lisäksi on helppoa ryhtyä sankariksi käymällä Veripalvelun pedillä pötköttelemässä pari kertaa vuodessa. Luovutettua verta tarvitaan kymmenille isoille ja pienille potilaille joka arkipäivä vähintään 800 vapaaehtoiselta. Moni ymmärtää tämän sankariporukan olemassaolon ja merkityksen vasta, jos pahin tapahtuu.

Esimerkiksi onnettomuustilanteissa tarvittavaa O negatiivista eli hätäverta on oltava aina saatavilla, kuten muitakin veriryhmiä. Jotta avustusketju ei katkea, Veripalvelu tarvitsee tänäkin vuonna noin 20 000 uutta verenluovuttajaa.

- Peukutamme siis molemmin käsin Kallen rohkeaa avausta ja toivomme, että moni muukin 18 vuotta täyttänyt lähtee tänä kesänä vaikka kaverin kanssa Veripalveluun testaamaan, löytyykö heistä sankariainesta, Maijala innostaa.

”Ole sankari, ojenna kätesi.” -kampanja näkyy heinä- ja elokuun ajan sosiaalisessa mediassa sekä www-ympäristöissä. Sen kohokohta on 1.-4.8. ajettava Suomen MM-ralliin, Neste Ralliin, johon myös Rovanperää on mahdollisuus tulla kannustamaan. Kampanjaan sekä autourheiluliiton valtakunnalliseen liikenneturvallisuusohjelmaan on tapahtuman aikana mahdollisuus tutustua Jyväskylän Paviljongin kilpailukeskuksessa, AKK:n Turvassa Tiellä -yksikössä.

https://www.turvassatiella.fi/#olesankari

#turvassatiella #ojennakätesi

@kallerovanpera