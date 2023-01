Akkuala perusti uuden etujärjestön Akkuteollisuus ry:n – alan yritykset suunnittelevat investoivansa Suomeen lähivuosina yli kuudella miljardilla eurolla

Akkuteollisuus on Suomessa voimakkaasti kasvava ala, ja eri puolilla maata on käynnissä jo useita ison mittaluokan akkuhankkeita. Yhteiskunnan sähköistyminen ja kansallinen akkustrategia vauhdittavat investointeja Suomeen, josta myös löytyy akkuteollisuuden kannalta tärkeimpiä mineraaleja. Lisäksi Suomella on tarjota uusiutuvaa energiaa ja huippuluokan osaamista. Suomesta löytyy muun muassa maailman suurin akkukemikaalitehdas.



– Akkuteollisuus ry päätettiin perustaa tehostamaan voimakkaasti kasvavan alan edunvalvontatyötä. Kemianteollisuudessa on jo muutaman vuoden ajan toiminut Akkuryhmä, ja nyt oli hyvä hetki virallistaa edunvalvonta uuden yhdistyksen kautta. Uusien investointien myötä alan merkittävyys kasvaa, minkä vuoksi oman yhdistyksen perustaminen oli alan kannalta välttämätöntä, sanoo Akkuteollisuus ry:n toimitusjohtaja Pia Vilenius.



Alan investointipotentiaali Suomessa on valtava. Akkualan yritykset suunnittelevat investoivansa Suomeen lähivuosina yli kuudella miljardilla eurolla. Vuoteen 2027 mennessä alan yritysten tavoiteltu liikevaihto on ainakin noin yhdeksän miljardia euroa vuodessa. Ala työllistää vuoteen 2027 mennessä kuusi tuhatta työntekijää suoraan ja välillisesti 20 000.



Akkuteollisuus ry on tiettävästi ensimmäinen alan edunvalvontajärjestö maailmassa. Akkuteollisuutta pitkään työnsä kautta seurannut Vilenius ei ole löytänyt vastaavia yhdistyksiä maailmalta.



– Se, että olemme ensimmäisiä, kertoo siitä, että akkuteollisuuden yritykset Suomessa ovat suurella kunnianhimolla edistämässä kansallista TEMin asettamaa tavoitetta nostaa Suomi akkualan suurvallaksi. Alamme tarvitsee Suomessa kilpailukykyisen toimintaympäristön, eli paljon osaajia ja osaamista, innovaatioita, investointeja ja muun muassa sujuvat luvitusprosessit. Akkuteollisuus käärii hihat ja alkaa edistää näitä asioita, sanoo Vilenius.



Mukana uudessa yhdistyksessä ovat perustamisvaiheessa Suomen Malmijalostus Oy, Terrafame Oy, Umicore Finland Oy, Jervois Finland Oy, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Fortum Battery Recycling Oy, BASF Battery Materials Finland Oy, Keliber Oy ja CNGR Finland Oy.



– Olen innoissani, että voin auttaa suomalaista akkuteollisuutta kansainväliseksi menestyjäksi ja uudeksi vientiteollisuuden veturiksi, Vilenius sanoo.



– Akkuteollisuus on tunnistettu globaalisti merkittäväksi alaksi, jonka avulla voidaan leikata liikenteen ja energia-alan päästöjä sekä luoda työtä ja talouskasvua. Olemme Suomessa lähteneet rivakasti kehittämään alan teollisuushankkeita, jotka pystyvät kilpailemaan alhaisessa hiilijalanjäljessä maailman kärkipaikoista. Toteutuessaan nämä hankkeet ja akkujen valmistuksen edellyttämä moderni kaivosteollisuus tuovat Suomelle kipeästi tarvittavan loikan talouskasvuun ja vahvistavat eurooppalaista teollista autonomiaa. Käsillä olevien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää investointeja koskevien lupaprosessien sujuvoittamista, hyvää kustannuskilpailukykyä, korkeatasoista infrastruktuuria sekä osaamisen kehittämistä yhteistyössä teollisuuden kanssa, toteaa Akkuteollisuus ry:n puheenjohtaja Matti Hietanen.





