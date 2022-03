Akkuteknologiayritys Celltech laajensi uusiin toimitiloihin Tampereella

Celltechin viime vuosi oli vahvan pohjan luomista tulevaan. Teollisuuden sähköistymisen globaali trendi saattaa toimijoita yhteen tehokkaamman ja puhtaamman tuotannon puolesta.

– Asiakkainamme on Euroopan johtavia teollisuusyrityksiä, joilla ajoneuvojen sähköistäminen on päällä oleva haaste ja hanke. Työkoneiden sähköistäminen etenee heidän omiakin arvioita nopeammin. Globaaleilla markkinoilla mm. kaivos-, satama-, metsäkone- ja robottiteollisuudessa on nyt vientitavoitteillemme rajattomat mahdollisuudet, Celltech Solutionsin toimitusjohtaja Kim Nikitin sanoo.





Luvassa lisää tilaa ja työpaikkoja

Muutto on Celltechin kasvusuunnitelman toinen vaihe.

– Asiat ovat edenneet kehityssuunnitelmamme mukaisesti. Siirtyessämme nyt tuotekehityksen lisäksi sarjatuotantoon tarvitsemme suuremmat tilat. Kiinteistön tontille on jo suunnitteilla rakentaa laajennusta. Vuokranantajamme on tässä aktiivisesti mukana, Kim Nikitin kiittää.

– Celltechin ja meidän tavoitteet osuivat toimitilan osalta erinomaisesti yhteen. Halusimme sitoutuneen vuokralaisen ja pystymme samalla rakentamaan heille lisätilaa samalta tontilta, LTT Kiinteistöt Oy:n Timo Lehtonen kertoo tyytyväisenä.

Tilaa tarvitaan lisää myös alati kasvavalle työntekijämäärälle.

– Viime vuoden rekrytointikampanjan myötä saimme parikymmentä kokenutta ammattilaista tuotekehityspuolelle. Uudet rekrytoinnit sekä tuotekehitykseen, myyntiin ja tuotantoon ovat parhaillaan haussa. Tämän ja ensi vuoden aikana tulemme työllistämään Tampereen tehtaalla 50-80 henkilöä. Lisäksi toimimme lukuisten paikallisten yritysten ja oppilaitosten kanssa yhteistyössä liiketoiminnallisten sekä opetus- ja harjoitteluprojektien muodossa, Nikitin jatkaa.