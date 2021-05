Akkuteknologiayritys Celltech perustaa Tampereelle akkutehtaan

Jaa

Celltech vastaa teollisuuden kiihtyvään sähköistymiseen miljoonien tehdasinvestoinnilla. Teollisuusajoneuvojen akkujärjestelmiin keskittyvän tehtaan yhteyteen perustetaan Celltechin kaikkia yksiköitä palveleva tuotekehityskeskus. Hanke tulee työllistämään Tampereella kymmeniä ihmisiä.

Suomen johtava akkujärjestelmien valmistaja Celltech tekee Tampereelle suurinvestoinnin teollisuuden alati kasvavan sähköistämistarpeen siivittämänä. Ensimmäiset asiakasprojektit käynnistyivät pari vuotta sitten ja prototyyppejä on toimitettu maan johtaville teollisuusyrityksille sekä ulkomaisille asiakkaille. Tehtaan sarjatuotanto aloitetaan ensi vuoden alussa.

Rekrytointi on parhaillaan käynnissä. Ensimmäisten kahden vuoden aikana tehdas tulee työllistämään 50-80 henkilöä. Työnkuvat vaihtelevat tuotekehityksestä tuotantoon.

Tehtaan yhteyteen tuotekehityskeskus

Kuudessa maassa toimiva Celltech vahvistaa tuotekehitystään Tampereella.

– Olemme valmistaneet akkuja ja akkujärjestelmiä globaaleille teollisuusasiakkaille yli 30 vuotta. Tampereelle avattava tehdas on vahva lisä Ruotsin ja Kiinan tuotantoyksikköjemme rinnalle. Tuotannon lisäksi uuden tehtaan yhteyteen perustetaan Celltech Groupin kaikkia yksiköitä palveleva tuotekehityskeskus, Celltechin liiketoiminnasta vastaava Kim Nikitin kertoo.

Tampere toimii hyvänä sijantina korkean teknologian tuotantoon. Yhteistyö paikallisten korkeakoulujen kanssa on alkanut hyvin. Tukea löytyy myös kaupungin taholta.

– On erinomaista, että Tampere on sijaintipaikkana vetovoimainen monenlaisille yrityksille. Tampere on jatkossakin sitoutunut kehittämään kaupunkia myös vetovoimaisena asuinpaikkana, jossa on monipuoliset palvelut niin arkeen kuin juhlaan, toteaa apulaispormestari Jaakko Stenhäll.

– Suomesta ja Tampereelta löytyy maailmanluokan osaamista alalle, joka on ottanut parin kuluneen vuoden aikana suuria harppauksia eteenpäin. Keskitymme teollisuuden ajoneuvojen kuten kaivos- ja metsäkoneiden akkuratkaisujen suunnitteluun ja tuotantoon. Sähköistyminen ei ole teollisille toimijoille enää tulevaisuudessa siintävä vaihtoehto, vaan tämän hetken välttämättömyys ja merkittävä osa heidän kasvu- ja vastuullisuusstrategiaa, Kim Nikitin linjaa.