Akseli Herlevi avasi Naughty Munchies virtuaaliravintolan

Keittiömestari Akseli Herlevi perusti Naughty BRGR -ravintolan oheen ilman asiakaspaikkoja toimivan, vain asiakkaalle kuljetettaviin annoksiin erikoistuneen Naughty Munchies-ravintolan. Suomen ensimmäinen Top Chef -voittaja ja sittemmin tunnetuksi burgerimieheksi noussut Herlevi palaa Munchiesissa juurilleen ja kokkaa asiakkailleen jälleen muutakin kuin hampurilaisia. Cloud kitchen -virtuaaliravintolan ruokalistalta löytyy Herlevin ohella myös japanilais- ja libanonilaiskeittiöiden konkareiden Kimmo Jylhän ja Maggie Lindholmin sekä Hans Välimäen annoksia.

Virtuaaliravintola Naughty Munchies toimii cloud kitchen -periaatteella, eli valmistamalla käsityönä eri ravintoloiden annoksia koti- tai työpaikkatoimituksiin. Virtuaaliravintolasta voi tilata arki- ja juhla-aterioita lounaasta illalliseen sekä myös helppoja toimisto- ja työmaaruoka-annoksia. Akseli Herlevi sai uuden konseptinsa avaukseen mukaan japanilaisen keittiön konkarin Kimmo Jylhän ja libanonilaisravintola Farougen toisen perustajan, nykyisin omaa Cafe Rouge -ravintolaansa luotsaavan Maggie Lindholmin. Ruoat saapuvat asiakkaille joko lämpiminä tai kylminä, jolloin ne voi kotikeittiöissä lämmittää nautittavaksi silloin, kun itselle parhaiten sopii.

”Suomen ravintolakenttä on viime viikot roikkunut löysässä hirressä ja nyt tullut päätös koko maan ravintoloiden ja kuppiloiden sulkemisesta pakottaa kaikki alan toimijat nopeisiin ratkaisuihin. Olin onneksi ehtinyt suunnitella Naughty BRGR:in kylkeen cloud kitchen -tyyppistä konseptia jo jonkin aikaa, joten palvelu ja sen toimintamalli olivat valmiina toteutettaviksi. Nyt kriisin keskellä toivomme pystyvämme tukemaan myös alamme pienyrittäjiä, kuten jonkin asteen kulttimainetta nauttivaa Cafe Rougea sekä Suomen sushikeisari Kimmo Jylhää. Oma tavoitteeni on saada kasaan sen verran myyntiä, että voimme ryhtyä palauttamaan Naughty BRGR:in tiimiä saliasiakkaiden katoamisesta johtuvista pakkolomautuksista takaisin töihin”, kertoo ravintoloitsija Akseli Herlevi ja lisää: ”Digitaalinen ostaminen ja kotiinkuljetuspalvelut ovat meille tuttuja, sillä Naughty BRGR:in NYC Cheese Burger on ollut Woltin myydyin annos ravintolan lanseerauksesta saakka. Nyt vain laajennamme tarjontaa hyödyntämällä asiakkaista tyhjentyneen ravintolan tilat aiempaa monipuolisemmin ja kokkeja soppaan lisäten.”

Naughty Muchies -ravintolan listalta löytyy tarkoin valittuja, toisiaan täydentäviä annoksia. Maggie Lindholmin luotsaamasta Cafe Rougesta listalla on kotona helposti lämmitettäviä pataruokia kasviksista, kanasta ja lampaan- tai naudanlihasta. Akseli Herlevi valmistaa Naughty Sticky Ribs -kyljykset, useamman kerran viikossa vaihtuvan kotiruokakokonaisuuden sekä Hans Välimäen reseptin mukaisen bistroruokasuosikin Reuben sandwichin. Kimmo Jylhä tuo tarjolle mm. legendaarisen japanilaistyylisen Raku ya -ravintolan vanhoja suosikkiannoksia.

”Yrittäjänä minulla on vastuu pyrkiä menestymään tilanteessa kuin tilanteessa ja velvollisuus yrittää luoda työntekijöilleni töitä. Vaikka yleinen tilanne ei olekaan meistä kiinni, on myös yrittäjän vapaus päättää, miten annetussa tilanteessa luovitaan. Me olemme päättäneet pistää hanttiin töitä tekemällä ja toivon, että mahdollisimman moni muukin alallamme pystyisi tekemään samoin”, kannustaa Herlevi.

Munchies Cloud Kitchenin annoksia voi tilata Woltin ja Foodoran kautta. Myös nouto osoitteesta Naughty BRGR, Lönnrotinkatu 13, Helsinki. Keittiö avoinna maanantaista lauantaihin kello 11-22 ja sunnuntaisin 12-19. Annosten hinnat 10-20 euroa. Palvelun kautta voi tilata myös hygieniatuotteita ja kioskitarvikkeita.

Naughty BRGR on Helsingissä, Espoossa, Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä toimiva gourmet-hampurilaisravintolaketju. Perustamissysäyksensä ravintola sai Akseli Herlevin osallistuessa Top Chef Suomi: Kaksintaistelu -ohjelman jaksoon, jossa huippukokkien tuli valmistaa hampurilainen. Kisan päätuomari, nykyisin ravintola Savoyn chef patron Helena Puolakka kuvaili Herlevin valmistamaa hampurilaista ”todella tuhmaksi”, mitä Herlevi piti parhaana koskaan saamaansa palautteena.

Naughty Munchies on Helsingissä ilman asiakaspaikkoja toimiva cloud kitchen -ravintola, jossa valmistetaan paitsi Naughty BRGR:in omia, myös muiden ravintoloiden ruokia kotiinkuljetettavaksi.