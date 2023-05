Akseli Herlevi kokkaa Leijonien virallisen burgerin

Laadukkaisiin hampurilaisiin erikoistuneen Naughty BRGR -ravintolaketjun perustaja, keittiömestari Akseli Herlevi ja suositun Burgerimiehet-sarjan toinen tähti Ossi Lahtinen saivat viime keväänä arvokkaan kutsun kokata burgereita Leijonien omiin kultajuhliin. Naantalissa vietetyn kesäpäivän aikana selvisi, että Burgerimiehet paitsi fanittavat Leijonia, kuuluvat Herlevin ja Lahtisen gastronomiset seikkailut jääkiekkotähtien suosikkiohjelmiin. Grillin ääreltä Burgerimiehet saivat kutsun Nashvilleen kokkaamaan Mikael Granlundin, Kevin Lankisen, Juuse Saroksen, Juuso Pärssisen ja Eeli Tolvasen perheiden yhteiseen illanviettoon. Nyt yhteinen matka jatkuu ainutlaatuiseen, hyvää tekevään yhteistyöhön Naughty BRGR-ravintoloiden ja Suomen Jääkiekkoliiton kanssa.

”Tämä yhteistyö on pienelle ravintolayhtiölle unelmien täyttymys, joka ei syntyisi ilman molempien aitoa kiinnostusta toistensa tekemiseen. Hyvä ruoka on omiaan yhdistämään ihmisiä. Me pääsimme sen ansiosta näkemään ja kokemaan kuinka mahtava yhteisö Suomen Leijonajoukkue on. Hämmästys olikin suurta, kun ymmärsimme, kuinka paljon jääkiekkotähdet tiesivät meidän tekemisistämme”, kertoo keittiömestari Akseli Herlevi ja jatkaa:

”Kuulimme, että päävalmentaja Jukka Jalonen käyttää johtamisessaan sarjastamme tuttua puita! -kannustusta ja Burgerimiestä katsotaan yleisesti leireillä. Todellinen yllätys oli se, että viime kevään kultaisesta jatkoaikaosumasta vastannut Sakari Manninen kävi Tampereen Naughtyssä illallisella juuri ennen MM-finaalia. Pelipäiväpastan rinnalle onkin tullut myös pelipäiväburger, mikä on selkeästi nykyaikaa.”

Leijonavalmentaja Jukka Jalonen on ollut mukana rakentamassa yhteistyötä Naughty BRGR:in kanssa. Jokaisesta myydystä burgerista lahjoitetaan euro Suomen jääkiekkoliiton alaiselle Finkey Foundation -rahastolle, joka tukee vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten jääkiekkoharrastusta.

”Yhteistyömme on luonnollisinta mahdollista, sillä fanitus on selkeästi molemminpuolista. Nykyinen pelaajasukupolvi on kiinnostunut hyvästä ruoasta ja sitä jääkiekkoa rakastavat Burgerimiehet osaavat tehdä. Nyt heidän ja meidän on aika laittaa taas puita uuniin ja varmistaa mahtava kiekkokevät niin joukkueelle kuin kotiyleisöllekin”, kertoo päävalmentaja Jukka Jalonen.

Naughty BRGR -ravintolat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Espoossa, Jyväskylässä, Oulussa ja Seinäjoella tarjoavat jääkiekon MM-kisojen kunniaksi asiakkailleen mahdollisuuden seurata Suomen pelejä ravintoloiden jättinäytöiltä.

Nashvillesta Tampereelle

Toukokuussa kuukauden Naughty-burger on Nashville, jonka Herlevi ja Lahtinen valmistivat ensimmäisen kerran suomalaistähdille Tennesseessä. Kyseinen vierailu nähdään Nelosella tällä hetkellä esitettävän Burgerimiehet Pohjois-Amerikassa -sarjan 9. jaksossa 1. kesäkuuta.

”Voittavassa reseptissä on syviä Etelävaltioiden makuja, eli grillattuja poblano-chilejä ja paprikaa sekä marinoitua tomaattia. Annoksen kruunaa paikallisena alkupalana yleensä tutumpi Southern dip, jossa on raastettua cheddaria, majoneesia, tuorejuustoa, yrttejä ja valkosipulia. Tällä kertaa sämpylän väliin mahtuu koko jääkiekkoileva maailma aina Nashvillesta Tampereelle”, hehkuttaa Herlevi.

Keittiömestari Akseli Herlevin intohimona on täydellisen hampurilaisen luominen ja tavoitteensa eteen on hän tehnyt kenties enemmän töitä kuin kukaan muu suomalaiskokki. Idea maailman parhaaksi hampurilaisravintolaksi tähtäävään Naughty BRGR -ravintolaan syntyi vuonna 2015 Top Chef Suomi: Kaksintaistelu -ohjelman jaksossa, jossa huippukokkien tuli valmistaa hampurilainen. Kisan päätuomari Helena Puolakka kuvaili Herlevin valmistamaa hampurilaista ”todella tuhmaksi”, mitä Akseli piti parhaana koskaan saamaansa palautteena.

Naughty BRGR:in emoyhtiö Street Food Group Oyj -konserni työllistää noin 100 ihmistä ja siihen kuuluu 11 ravintolaa, Naughty BRGR -vähittäiskauppatuotteita sekä Naughty Studios -tuotantoyhtiö. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 10,5 miljoonaa euroa.

Burgerimiesten Southern dip

250 g taco-maustettua juustokastiketta (esim. Valio Koskenlaskija ruoka&dippi Taco)

1 prk (200 gr) maustamatonta tuorejuustoa

2 dl cheddarjuustoa raastettuna

1 dl Naughty BRGR Base Aioli

2 dl säilykepaprikasuikaleita, valutettuna

1 valkosipulikynsi, raastettuna

1 dl tuoretta korianteria, hienonnettuna

1 tl cayennepippuria

1 tl valkosipulijauhetta

1 tl sipulijauhetta

1 tl mustapippuria, rouhittuna

Sekoita kaikki ainekset keskenään, anna makujen tasoittua hetken. Tarjoile vihannestikkujen, siipien tai suolakeksien kanssa tai käytä herkullisen burgerin täytteenä.