Aktiivisuus tuo energiaa! - Toisen asteen oppilaitoksissa tehdään paljon hyvää oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseen korona-ajasta huolimatta

Neljän viime vuoden aikana kolmen oppilaitoksen välillä on tehty yhteistä työtä hankkimalla välineitä ja tilaisuuksia opiskelijoiden aktiivisuuden lisäämiseksi. Yhteisiä tapahtumia ovat olleet mm. plogging-tapahtuma, jossa opiskelijat lähtivät ulos liikkumaan ja keräämään roskia ja Elisa Stadionilla on järjestetty yhteinen aktiivisuustapahtuma.

Jokainen oppilaitos on myös itsenäisesti suunnitellut ohjelmaa omiin tarpeisiinsa. Vasa gymnasium on panostanut luokkien ergonomisuuteen ja energisoiviin taukojumppahetkiin. Vamialla taas tehtiin uusi kuntosali ja järjestetään virkistäviä keilaushetket tuntien aikana. Tilaisuudet ja uudet välineet on otettu positiivisesti vastaan.

- Jokainen opettaja toteuttaa asiaa omalla tavalla. Joku tykkää pelata jalkapalloa tai frisbeegolfia, joku haluaa mennä metsään tai museoon hakemaan elämyksiä, kertoo opettaja Satu Rönnlöf.

Lisätietoa hankkeesta: https://vamia.fi/aktiivisuus-tuo-energiaa-4/

Tietoa hankkeen rahoittajasta: Tiedote - Aluehallintovirasto (avi.fi)