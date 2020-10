Aktivistimummot ja 4H-nuoret tähtäävät 10 000 puun istuttamiseen Suomen joutomaille

Ilmastonmuutoksen torjunnassa tarvitaan sekä uusia kasvavia puita hiilinieluiksi että ikimetsiä elonkirjon vaalijoiksi. Aktivistimummojen ja 4H-järjestön nuorten Taimiteko-yhteistyöhön pääsee mukaan lahjoittamalla 10 euroa juuri avautuneessa verkkokaupassa.

Aktivistimummot ja 4H-järjestön nuoret vaativat, että metsän monet mahdollisuudet otetaan käyttöön ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon monimuotoisuuden suojelussa. Taimiteko-toiminnassa istutetaan uutta metsää ja luodaan tätä kautta uusia hiilinieluja alueille, joilla on aiemmin ollut turvetuotantoa.

Mummojen ja nuorten Taimiteolla juhlistetaan Aktivistimummojen ensimmäistä syntymäpäivää 23. lokakuuta.

“Erilaisia metsitysprojekteja verratessamme 4H-nuorten ohjaajien taidot hyvään metsänhoitoon ratkaisivat. Uskomme, että metsän perustaminen tämän projektin toimintamallilla 4H-järjestön omalle maalle varmistaa, että metsää hoidetaan hyvin myös taimien istutuksen jälkeen”, Aktivistimummojen Tarja Ollas kertoo.

Istutuskohteita ostaessaan 4H-järjestö on varmistanut, että luonnon ja ilmaston kannalta niiden paras käyttömuoto on kasvava metsä, ei esimerkiksi kosteikko.

"Metsät yhdistävät hienosti eri sukupolvia. Verkkokauppamme kautta Aktivistimummojen lahjoitukset kerätään yhteen juhlapottiin, josta ne ohjataan metsänistutustyöhön", Suomen 4H-liiton kumppanuuspäällikkö Tarja Anttonen iloitsee.

Aktivistimummojen ja 4H-nuorten Taimitekoon pääsee mukaan 10 eurolla

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii Taimiteko-toiminnan suojelijana. Mummot tietävät, kuinka tärkeää on luoda toivoa tulevaan ja että yhteistyö on kaiken avain. Sen vuoksi ei tarvitse itse olla Aktivistimummo, jotta voi osallistua mummojen Taimitekoon – kuka tahansa on tervetullut osallistumaan. Lahjoitus on myös hyvä tapa kompensoida omia päästöjään.

Taimiteko-verkkokauppa yksityishenkilöille on nyt avattu. Pääset tekemään oman lahjoituksesi osoitteessa www.taimiteko.fi/taimiteko-yksityishenkiloille. Kirjoita ostoskorissa kuponkikoodiksi aktivistimummot ja valitse Käytä kuponki. Pienin mahdollinen lahjoitus on 4 tainta, eli 10 euroa. Aktivistimummojen tavoite on kerätä kokoon 25 000 euroa, jolla saadaan istutettua 10 000 tainta. Niiden avulla sidotaan 2347 tonnia hiiltäja perustetaan 5 hehtaaria uutta metsää. Jokainen lahjoitus merkitsee.

Aktivistimummot

Aktivistimummot-liikkeen tarkoituksena on vaikuttaa sekä omien että maailman lastenlasten tulevaisuuteen. Aktivistimummot korostavat kohtuutta, toivoa ja monimuotoisen luonnon tuomaa iloa hyvän elämän perustana. Mummojen manifestin luoneet 12 perustajamummoa ovat saaneet mukaan jo yli 5000 mummoa, jotka haastavat kaikkia aikuisia ilmastonmuutosta hillitseviin tekoihin. Toimintatapoina monipuolinen viestintä ja verkostoituminen sekä faktatiedon jakaminen, tapahtumat ja päättäjävaikuttaminen. Pääset mukaan liittymällä Aktivistimummot-Facebook-ryhmään. Seuraa tapahtumia nettisivuiltamme www.aktivistimummot.fi.

Taimiteko

Valtakunnallisen nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toiminnassa työllistetään nuoria sekä lisätään Suomen metsien hiilinieluja istuttamalla taimia alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä tai ovat poistuneet turvetuotannosta. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonaa puuta. www.taimiteko.fi