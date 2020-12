Aku Louhimiehen elokuvan Odotus tekemisestä kertova dokumentti ensiesitetään MTV3:lla

Aku Louhimiehen ja näyttelijä Inka Kallénin käsikirjoittama intiimi ihmisuhdedraama Odotus saa ensi-iltansa vuonna 2021. Ennen ensi-iltaa katsojat pääsevät tutustumaan elokuvaan ja sen tekoprosessiin dokumenttielokuvan kautta, joka ensiesitetään torstaina 17. päivä joulukuuta MTV3:lla ja C Morella. Dokumentin Odotuksia on tuotantoyhtiö Backmann & Hoderoffille ohjannut Maija Hirvonen ja tuottanut Pauliina Teirikari.

Odotuksia kertoo Suomen ensimmäisen hiilinegatiivisen elokuvatuotannon tekovaiheista. Dokumentissa näyttelijät Inka Kallén, Aku Hirviniemi ja Andrei Alén, sekä ohjaaja Aku Louhimies avaavat katsojalle kokemuksiaan elokuvan synnystä. Ohjaaja Maija Hirvonen työryhmineen seurasi Odotus -elokuvan esituotantoa ja kuvauksia Turun saaristossa kesällä 2020.

"Kiinnostavinta oli seurata, miten Odotus-elokuvan tuotannolle asetettu tavoite olla kuormittamatta ympäristöä tai ihmisiä toteutui. Jotain on muuttunut ja opittu, kun elokuvatuotannossa siihen osallistuvien hyvinvointi on etusijalla. Toivon, että muutos koskee suomalaisen elokuvanteon kulttuuria yleensä," Maija Hirvonen kertoo.

Odotus tuotettiin mahdollisimman ympäristöystävällisesti, Tuotannossa käytettiin yhteiskuljetuksia, liikuttiin sähkö- ja hybridiautoilla ja syötiin kasvisruokaa, Koko tuotanto toteutettiin Suomessa. Puvustuksena käytettiin kierrätysvaatteilla, ja lavastuksessa hyödynnettiin mahdollisimman paljon lainattua ja vuokrattua tavaraa.

Compensate on laskenut elokuvan hiilidioksidipäästöt, joita kertyi 24 tonnia (CO2e), mikä vastaa noin kahden suomalaisen keskimääräisiä vuosipäästöjä. Suurimmat päästöjen lähteet olivat elokuvan tuotannossa käyttämät tilat, ruoka ja juoma, sekä kuljetukset maissa ja merellä. Päästöjä syntyi myös lavastehankinnoista ja tuotannossa syntyneestä jätteestä. Tuotantoyhtiö kompensoi aiheuttamansa hiilidioksidipäästöt yhteistyössä Compensaten kanssa. Compensaten ylikompensointimallin avulla ilmakehästä sidotaan enemmän hiilidioksidia kuin elokuvan tuottaminen on aiheuttanut. Odotus-elokuvan päästöjen kompensointi maksaa 675 euroa.

Kompensointiin käytetyillä varoilla hankitaan verifioituja hiilensidontayksiköitä projekteista, jotka vähentävät hiilidioksidia ilmakehästä. Näitä ovat esimerkiksi metsien suojelu ja istutus, sekä innovatiiviset biohiilihankkeet.

Odotus on Aku Louhimiehen ensimmäinen pitkä elokuva katsojaennätyksiä rikkoneen Tuntematon sotilas -elokuvan jälkeen. Odotus saa ensi-iltansa 2021.

Dokumenttielokuva Odotuksia nähdään MTV3:lla torstaina 17.12.2020 klo 13.30 ja 22.55.

17.12.2020 alkaen dokumentti on nähtävänä myös C More- ja mtv-palveluissa.

Dokumenttielokuvan Odotuksia tuottaa Backmann & Hoderoff

Tuottaja Pauliina Teirikari

Ohjaus Maija Hirvonen

Lehdistökuvat ja yksityiskohtaisemmat tiedot päästölaskennasta: Linkki materiaalikansioon.

Odotuksia-dokumenttielokuvan traileri: Linkki Youtubeen.