AKU LOUHIMIEHEN UUDEN ELOKUVAN KUVAUKSET KÄYNNISTYNEET TURUN SAARISTOSSA – TEKEILLÄ ENSIMMÄINEN SUOMALAINEN HIILINEGATIIVINEN ELOKUVATUOTANTO

Helmikuussa 2021 ensi-iltaan tulevan Odotus -elokuvan kuvaukset ovat käynnistyneet Saaristomeren kansallispuistossa. Inka Kallénin rinnalla pääosissa nähdään Andrei Alén, Adeliina Arajuuri ja Aku Hirviniemi.

Ohjaaja Aku Louhimiehen ja näyttelijä Inka Kallénin yhdessä käsikirjoittama rakkauselokuva on saanut innoituksensa Juhani Ahon viime vuosisadalla julkaisemista tarinoista, joiden hahmot ja ajattomat teemat rakkaudesta, rehellisyydestä ja onnellisuuden kaipuusta tuodaan nykyaikaan keskelle poikkeustilan ympäröimää kesäistä saaristomaisemaa.

Inka Kallén näyttelee elokuvan pääroolin Ellinä, jonka puolison roolissa nähdään Aku Hirviniemi. Pariskunnan rauhaa järisyttävää nuoruuden ystävää esittää Louhimiehen Tuntematon sotilas -elokuvan Rahikaisenakin tunnettu Andrei Alén. Tunnekuohuihin oman kortensa kantaa toinen kesävieras, jota esittää Kööpenhaminassa näyttelijäksi valmistunut Adeliina Arajuuri.

Odotus on Suomen ensimmäinen hiilinegatiivinen elokuvatuotanto. Vastuullisuus toteutuu tuotannon kaikilla osa-alueilla ja on tärkeää myös elokuvan hahmojen elämäntavassa. Tuotannon hiilijalanjäljen laskemisessa ja kompensoimisessa yhteistyökumppanimme on suomalainen voittoa tavoittelematon säätiö Compensate.

Merkittävä joukko suomalaisia yrityksiä ja yhteisöjä on tullut mukaan mahdollistamaan elokuvaa. Pääkumppaneina ovat ympäristöystävällisen, täysin kierrätettävän kartongin kehittäjä ja valmistaja Kotkamills, vastuullisen lähimatkailun puolestapuhujat Visit Turku ja Silja Line. Elokuvan puvustus toteutetaan kierrätetyillä vaatteilla yhteistyössä helsinkiläisen second hand -muotiin erikoistuneen Reloven kanssa, ja kuljetukset toteutetaan Audin ja Volkswagen Hyötyautojen sähkö- ja hybridiautoillla.

Elokuvaa kuvataan Turun saaristossa koko elokuun. Pieni työryhmä ja pääasiassa ulkona tapahtuvat kuvaukset mahdollistavat tuotannon etenemisen koronarajoitusten mahdollisesti tiukentuessakin.





Elokuvan levittää uusi elokuvien kehitys-, rahoitus- ja levitystoimintaan keskittyvä yhtiö Aurora Studios. Odotus tulee elokuvateattereihin vuonna 2021 ja myöhemmin se nähdään C More -suoratoistopalvelussa. MTV on yksi elokuvan päärahoittajista.

Elokuvan tuottaa tuotantoyhtiö Backmann & Hoderoff

Tuottajina toimivat Andrei Alén, Kaarina Gould ja Aku Louhimies.

Käsikirjoitus Inka Kallén ja Aku Louhimies.

Rooleissa Andrei Alén, Adeliina Arajuuri, Aku Hirviniemi, Inka Kallén.

Ohjaus Aku Louhimies.

Elokuvaa tukee Länsi-Suomen elokuvakomissio, joka toimii osana Turku Business Regionia.

Pääyhteistyökumppanit: Kotkamills, Silja Line, Visit Turku

Yhteistyökumppanit: Audi, Relove, Volkswagen Hyötyautot

Tuote- ja palvelukumppanit: Finnish Design Shop, Kyrö Distillery, Nokian Panimo, Partioaitta, Sarokas, Supregatta, Pihlgren ja Ritola, Turun Yliopisto, Urtekram, Viinitie, Visit Seili, m/s Östern

Lataa lisää lehdistökuvia täältä: box.fi