Älä osta koiraa hetken mielijohteesta – ota aina selvää koiranpennun alkuperästä

Koronapandemia-aika on lisännyt tuntuvasti koiranpentujen kysyntää. Kokematon tai hetken mielijohteesta koiran hankkiva voi joutua pahaan pulaan, jos ei tutki tarkkaan, mistä, ja millaisen koiran hankkii.

- Jos olet hankkimassa koiraa, niin pohdi ensin tarkkaan, miten koira sopii elämäntilanteeseesi. Jos sinulla on nyt aikaa koiralle, niin kysy itseltäsi, onko sitä myös tulevaisuudessa, neuvoo Kennelliiton kasvattajatoimikunnan puheenjohtaja Tuula Laitinen.

Koiran hankinta on iso päätös, sillä nelijalkainen kaveri on rinnalla parhaimmillaan lähes 15 vuoden ajan. Vastuullisuus koiranhankinnassa on eläinsuojeluteko. Jos ei ole koiran hankinnassa tarkkana, voi tukea tietämättään pentutehtailua.

Hankikoira.fi-sivusto tarjoaa tietoa koirakuumeisille

Kennelliiton hankikoira.fi-sivuilla on tarjolla laaja tietopaketti koiran hankintaa harkitseville. Tätä kautta pääsee myös eri koirarotujen yhdistysten verkkosivuille, joilta löytyy lisää tietoa eri koiraroduista ja kasvattajista.

Hyviä vinkkejä saa lisäksi Kennelliiton Tuleeko meille pentu? -verkkokurssilta osoitteesta digitassu.fi. Maksuttoman palvelun käyttö vaatii rekisteröitymisen.

Koiranhankintaan liittyy monia myyttejä ja väittämiä. Onko koiran alkuperällä väliä? Ovatko koiran ulkonäkö ja koko tärkeimpiä valintaperusteita? Tulevien viikkojen aikana Kennelliiton sosiaalisen median kanavilla käydään läpi usein kuultuja väittämiä koiranhankinnasta.

Rekisteritodistus kertoo koiran alkuperästä

Usein kuulee sanottavan, että ei koira mitään papereita tarvitse, kun se ei käy näyttelyissä tai kilpailuissa. Jokainen koira tarvitsee oman ”henkilötunnuksen”, eli tunnistusmerkinnän ja rekisteritodistuksen, painottaa Laitinen.

Rekisteritodistukseen kirjattu sukutaulu kertoo koiran alkuperän. Koiran sukulaisten tietojen kautta saa arvokasta tietoa koiran sukulaisten terveydestä ja luonteesta. Kun koiran alkuperä on tiedossa, tiedetään myös sen kasvuolosuhteet.

Moni ajattelee, että niin sanottu rotumix-koira on terveempi kuin rotukoira. Tämäkään ei pidä paikkaansa. Rotumix-koiran vanhemmat ovat rotukoiria. Jos rotumixin vanhemmista ei ole mitään tietoa, ei koiran terveydestäkään voida sanoa mitään varmaa.

Kennelliitto ohjaa vastuulliseen koiranhankintaan verkkokaupan sivuilla

Koiria myydään yhä enemmän verkon kautta. Siksi Kennelliitto kampanjoi kevään aikana vastuullisen koiranhankinnan puolesta kauppapaikka Tori.fi:ssä.

- Kun näkee houkuttelevan myynti-ilmoituksen, kannattaa ottaa tarkemmin selvää koiran myyjästä ja ilmoituksessa kaupatun koiran taustoista. Kauppoja ei pidä lähteä heti tekemään. Maltti on valttia koirankaupassa, muistuttaa Tuula Laitinen.

Kennelliitto on keskustellut Tori:fi:n yhteyshenkilöiden kanssa siitä, miten koirankaupan vastuullisuutta voidaan edistää verkossa. Tarkasteltuaan koronapandemiakauden ilmoittelua verkossa Tori.fi on päätynyt poistanut kokonaan lemmikkien ostoilmoitukset sivuiltaan.

- Tämä on hyvä edistysaskel. Koiraa tosissaan haluavalla pitää olla sen verran viitseliäisyyttä, että vaivautuu itse ottamaan selvää siitä, mistä koiria saa, ja millaiset tahot niitä myyvät, sanoo Laitinen.

Lisätiedot:

Kennelliiton kasvattajatoimikunnan puheenjohtaja

Tuula Laitinen

tuula.laitinen@kennelliitto.fi

puh. 050 430 3229

Suomen Koirankasvattajat ry:n puheenjohtaja

Vesa Lehtonen

vesa.lehtonen@sukoka.fi

puh. 050 599 9838