Alajärven yläkoulu on NouHätä!-mestari 2018

522 yläkoulua mukana NouHätä!-kampanjassa 16.2.2018 09:45 | Tiedote

NouHätä!-pelastustaitokampanjaan osallistuu tänä vuonna 522 yläkoulua, mikä on jälleen uusi ennätys. Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä kaikki kahdeksasluokkalaiset saavat perusopetuksen opetussuunnitemaan kuuluvaa turvallisuusopetusta onnettomuuksien ehkäisystä ja toiminnasta vaaratilanteessa. Turvallisuusviestinnällä on myös vaikuttavuutta; tulipalojen määrä Suomessa on laskusuunnassa.