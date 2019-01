Alamäkiluistelu palaa Rautalammille – Mirko Lahti aikalaskujen nopein

Alamäkiluistelun MM-taisto jatkuu viikonloppuna ATSX 250 -osakilpailun merkeissä Rautalammilla. Kilpailu käynnistyi perjantaina aikalaskujen merkeissä ja lauantaina MM-pisteiden kohtalo.

Rautalammille on rakennettu täksi kaudeksi aivan uusi peräti 400 metrinen alamäkiluistelurata. Rata kulkee alas rinnettä tiukkoine mutkineen, jonka jälkeen luistelijoilla on vastassa kolme hyppyriä. Hyppyjen jälkeen radan viimeinen 100 metriä on lähes kokonaan tasamaalla luistelua. Uusi rata on erittäin tekninen sekä nopea ja täten haastaa kokeneimpienkin laskijoiden kunnon. Oikeiden linjojen löytäminen kilpailussa tulee antamaan huomattavaa etua lauantain kilpailun kamppailuissa.

Suomalaisurheilijat ottivatkin kotikenttä edusta hyödyn irti ja kävivät kokeilemassa uudistunutta rataa ja testaamassa eri linjoja jo viime viikonloppuna. Mukana ollut Mirko Lahti lähtee tavoittelemaan voittoa ja kasvattamaan pistepottiaan, joka tällä hetkellä oikeuttaa MM-sarjan kolmanteen sijaan.

.

"Kyllä lopussa alkaa olla jalat aika hapoilla. Ensin tiukkoja mutkia puiden välissä ja sen perään kolme hyppyriä peräkkäin. Vielä loppuun parit tiukat mutkat ja tasainen loppu. Tosi siisti rata kyllä," Lahti vilistelee.

Kisassa tullaan näkemään yli 100 luistelijaa yli 20 eri maasta. Mukana tulee tietysti olemaan paljon suomalaislaskijoita, mutta kisat kiinnostavat laajalti myös ulkomaisia huippuja. Mukana on muun muassa maailmanmestarit Cameron Naazs, Scott Croxall ja Marco Dallago.

Perjantain aikalaskujen starttilistalta löytyi peräti 42 suomalasilaskijaa. Lahti ja Naasz kellottivat yhtä nopeat ajat, Lahden laskiessa yhdysvaltalaista kilpakumppaniaan nopeamman toisen laskun. Näin ollen nuori suomalainen vei aikalaskujen ensimmäisen sijan nimiinsä, Naaszin sijoittuessa toiseksi ja Marco Dallagon kolmanneksi. 64 nopeimman laskijan joukkoon tiensä selvitti 24 suomalaisurheilijaa. Kymmenen parhaan joukkoon suomalaisista mahtuivat Lahden lisäksi Jere Lehto ja Juho Oinonen.

"Kisa tulee olemaan tiukka, sillä melkein kaikki maailman huiput ovat mukana. Rata on sopivan haastava, joten käydään varmasti hyviä kamppailuja. Eiköhän saada hyvät kekkerit aikaan," tuumaa Lahti.

Naisista nopeinta vauhtia aikalaskuissa piti Jacqueline Legere ja toiseksi nopeimman alan kellotti Tamara Kajah. Myös Klemolan siskoksilla riitti vauhtia, sillä Miisa Klemola oli kolmas ja Marjut Klemola viides. Suomalaisnaisia 16 nopeimman joukkoon mahtui lopulta kaikki viisi: Klemolat sekä Milla Lassila, Pilvi Laukkanen ja Emmi Viro.

Rautalammin kisa on viimeinen ATSX 250- osakilpailu ennen kuin alamäkiluistelun MM-kiertue rantautuu viimeistä kertaa Jyväskylään, 2. helmikuuta laskettavan Red Bull Crashed Ice -osakilpailun merkeissä. Ennen Jyväskylää laskijoilla on vielä mahdollisuus kasata pisteitä Pietarissa järjestettävässä ATSX 500 -osakilpailussa, joka lasketaan 26. tammikuuta. Jos et pääse seuraamaan viikonlopun kisaa paikanpäälle Rautalammille, niin voit seurata sitä livenä ATSX:n viralliselta Facebook-sivulta.



Aikalaskujen tulokset:

Miehet:



1. Mirko Lahti 34.31

2. Cameron Naasz 34.31

3. Marco Dallago 34.32

4. Scott Croxall 34.41

5. Kilian Braun 35.06

6. Jere Lehto 35.27

7. Michael Urban 35.28

8. Juho Oinonen 35.33

9. Maxwell Dunne 35.58

10. Shayne Renaud 35.63

Naiset:

1. Jacqueline Legere 41.30

2. Tamara Kajah 43.16

3. Miisa Klemola 43.46

4. Amandine Condroyer 44.46

5. Marjut Klemola 46.10

6. Alice Zenz 47.84

7. Virginie Ouellet 50.99

8. Virginie Schneider 51.60

9. Milla Lassila 52.25

10. Tara Hunt 53.01





Alamäkiluistelun MM-sarja 2018-2019

7.-8.12.2018 ATSX 1000 Red Bull Crashed Ice, Yokohama, Japani

5./6.1.2019 ATSX 250 Judenburg, Itävalta

19.1.2019 ATSX 250 Rautalampi, Suomi

26.1.2019 ATSX 500 Igora, Pietari, Venäjä

2.2.2019 ATSX 1000 Red Bull Crashed Ice, Jyväskylä, Suomi

8.-9.2.2019 ATSX 1000 Red Bull Crashed Ice, Boston (MA), Yhdysvallat

16.2.2019 ATSX 250 Uktus, Ekaterinburg, Venäjä

16.2.2019 ATSX 500 Mont DuLac, MN, Yhdysvallat

2.3.2019 ATSX 500 La Sarre, Quebec, Kanada

Kuvat ja videot voit ladata vapaaseen editoriaaliseen käyttöön osoitteessa https://www.redbullcontentpool.com/redbullcrashedice/

Lisätiedot lajista ja ohjelmasta

www.redbullcrashedice.com

www.atsx.org