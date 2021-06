Alametsä: “Unkarin lopetettava ihmisoikeusrikkomukset tai erottava EU:sta”

Jaa

Europarlamentaarikko Alviina Alametsä ottaa tiukan linjan viimeaikaisiin Unkarin ihmisoikeusloukkauksiin.

Unkarin parlamentti kielsi tällä viikolla niin kutsutun homoseksuaalisuuden markkinoimisen alaikäisille. Kiellon myötä sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöt eivät saa enää jatkossa olla esillä esimerkiksi kouluissa, oppimateriaaleissa, televisiossa ja mainoksissa.

“EU on pitkään katsonut sivusta Unkarin ihmisoikeusloukkauksia. Pelkkä kritiikki Unkarin toimia kohtaan ei näytä auttavan, sillä loukkaukset kiihtyvät vuosi vuodelta”, Alametsä sanoo.

“Jos Unkari ei sitoudu EU:n yhteisiin arvoihin ja tavoitteisiin vaan jatkaa nykyisellä linjallaan, on sanktioiden oltava kovia. Maan pääsy EU:n rahoihin ja tukiin on katkaistava, ja Unkari on erotettava Euroopan Unionista”, Alametsä jyrähtää.

“EU:ssa on juuri sovittu oikeusvaltioperiaatemekanismista, joka komission tulisi ottaa käyttöön nyt viipymättä ja tarttua sen avulla Unkarin perusoikeusloukkauksiin.”

Unkarin presidentti Viktor Orban yhdisti kiellon pedofilian vastaiseen lakiin. Unkarin hallitus yrittää tätä kautta luoda mielikuvan, jossa seksuaali- ja sukupuolivähemistöt yhdistetään pedofiliaan. Tavoitteena on tuomita uuden lain vastustajat pedofilian puolustajina.

“Sateenkaarioikeudet ovat ihmisoikeuksia. Unkarin hallitsija polkee niitä myös hajottaakseen vastavoimat ennen tulevia vaaleja, ja siirtääkseen huomiota pois hallituksen virheistä“, Alametsä sanoo.