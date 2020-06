Alansa johtavat toimijat Visma Tampuuri ja Verto yhteistyöhön

Verto-vedenmittausjärjestelmiä valmistava vedenkulutustiedon asiantuntija Vercon Oy ja kiinteistöalan ohjelmisto-osaaja Visma Tampuuri ovat aloittaneet yhteistyön, jonka tavoitteena on helpottaa taloyhtiöiden vesilaskutusta. Tulevaisuudessa Verton ja Visma Tampuurin asiakkailla on mahdollisuus saada vedenkulutustiedot automaattisesti Tampuuriin.

- Paras ajankohta vesilaskutuksen integraatioon ja automatisointiin on mielestäni juuri nyt. Me Vertolla olemme innostuneita ja ylpeitä siitä, että pääsemme helpottamaan asiakkaidemme vesilaskutusta yhdessä alansa markkinajohtajan Visma Tampuurin kanssa, sanoo Head of Sales Merja Lindell Vertolta.

Energiatehokkuusdirektiiviin (EED) (2012/27/EU) on haettu tänä vuonna muutosta huoneistokohtaisen vedenkulutuksen mittaamisesta ja laskutuksesta. Muutoksen toimeenpanevan lakiuudistuksen tarkoituksena on ohjata vedenkulutusta energiatehokkaampaan suuntaan ja tehdä vesilaskutuksesta oikeudenmukaisempaa.

Kun lakimuutos astuu voimaan, sovelletaan kulutukseen perustuvaa vesilaskutusta aina uusissa taloyhtiöissä. Kun vanhoihin taloyhtiöihin saadaan lain voimaan tulon jälkeen asennettua asianmukaiset etäluettavat vesimittarit, siirtyvät myös vanhat taloyhtiöt kulutusperusteiseen vesilaskutukseen. Tämä tuo haasteita taloyhtiöiden kiinteistönhallintaan ja vesilaskutukseen. Näihin haasteisiin Verto ja Visma Tampuuri haluavat vastata.

- Haluamme helpottaa asiakkaidemme arkea Tampuurin ekosysteemin avulla, ja kumppanuus Verton kanssa on tästä malliesimerkki. Energiatehokkuusdirektiivin muutoksen ja lakiuudistusten myötä edellytetään, että veden laskutuksen tulee perustua mitattuun kulutukseen. Kumppanuutemme Verton kanssa mahdollistaa sen, että veden laskuttaminen on jatkossa asiakkaillemme helppoa ja mutkatonta, toteaa kumppanuuspäällikkö Erkki Ahonen Visma Tampuurilta.

Verto ja Visma Tampuuri ovat alansa markkinajohtajia sekä asiantuntijoita.

- Tulevan energiatehokkuusdirektiivin muutoksien herättäessä kysymyksiä, olkaa rohkeasti meihin yhteydessä. Tehdään yhdessä vesilaskutuksesta superhelppoa, kannustaa Lindell.